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美中贸易谈判受挫，美国总统特朗普本月晚些时候在越南与北韩领导人金正恩举行第二次峰会后，可能会与中国国家主席习近平举行峰会。但特朗普表示，他并不希望本月会见习近平，因为他对两国90天贸易休战的未来产生怀疑。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊美中两国正在进行的贸易谈判。





1月30日和31日，美中两国在华盛顿举行了高层贸易谈判。白宫积极评价会谈成果，特朗普表示两国取得了巨大进展，未来可能产生更大的成果。与此同时，中国贸易代表团负责人、中国国务院副总理刘鹤向特朗普递交了习近平的信函。在信中，习近平主席表示双边关系正处于关键阶段，他希望双方能够在3月1日之前举行会谈并达成贸易协议。不过，美国官员表示，双方对中国的产业改革持不同看法，其中包括调整其产业政策等方面。





去年年底，美中两国领导人针对贸易战开始适用为期90天的休战协议，两国贸易代表团于上个月末第二次会面。1月初，在北京也举行了贸易会议。北京会谈被认为是相对成功的，双方达成了部分协议。据报道，两国在最近一轮会谈中也就某些部分达成了一致意见，但似乎仍存在分歧。





美国代表团负责人、美国贸易代表罗伯特·莱特希泽表示，双方取得了实质性进展，并专注于结构性问题。但他补充说，仍未达成最终协议。美国要求中国改变其工业和贸易政策，包括“中国制造2025”。但中国认为，中国一直在实行改革开放政策，不能接受华盛顿的要求。仅仅因为美国的要求，北京方面不太可能修改与中国国家利益密切相关的长期政策。





双方在华盛顿举行的为期两天的贸易谈判中，中国同意从美国购买农业、能源和制成品，以减少贸易不平衡。双方还承诺加强在知识产权保护和技术转让方面的合作。然而，在主要争论点上，双方仍存在分歧。虽然美国专注于结构性问题，但中国只是承诺从美国进口更多大豆，美国要求中国废除其被称为“中国制造2025”的产业政策，该政策旨在将中国发展成为技术制造强国。但北京方面很难妥协，因为其工业和技术政策与国家竞争力有很大关系。为了消除分歧，中国方面建议两国本月底举行峰会，但峰会并不太可能如预期那样很快举行。





特朗普在国情咨文演讲中表示，他不会责怪中国受益于美国，他非常尊重习近平主席。但他也强调，中国享用美国就业和财富利好应该结束了。他重申了他之前的立场，除非两国在3月1日休战截止日期之前达成协议，否则他将增加对中国进口产品的关税。在习近平给特朗普的信中，中国建议在美北双边峰会之后，在中国海南岛举行中美双边峰会。但本月底，很难确定是否会举行峰会，但美中贸易官员将继续进行谈判，以达成协议。预计美国谈判代表将参加本周在中国举行的下一轮会谈。





在华盛顿最近举行的高层贸易谈判之后，特朗普2月7日表示，他不希望在3月1日之前与习近平会面。当然，这并不意味着北京和华盛顿之间的贸易谈判将会动摇，两国将在未来的谈判中继续努力减少分歧，包括本周在北京的谈判。现在，最大的问题是美国是否会在3月1日之后对中国商品征收额外关税。





特朗普政府迄今已对中国进口产品征收10％至25％的关税，价值2500亿美元。去年7月和8月，美国对500亿美元的中国产品征收25％的关税。9月，它对2000亿美元的中国商品实施了10％的新关税。最初，美国计划从今年1月开始将从中国进口的2000亿美元商品税率提高到25％，并对另外2670亿美元的中国商品征收额外关税。作为回应，中国对1100亿美元的美国商品征收关税。北京方面警告说，针对华盛顿的额外关税采取反制措施，但如果开始全面的关税战，只会给特朗普和习近平带来更大的政治负担。





如果美国和中国在贸易休战期间未能达成妥协，美国对中国价值2000亿美元的进口商品征收的关税税率将从10％增加到25％。如果发生这种情况，中国经济增速可能会放缓，并可能削弱习近平主席的政治基础。特朗普希望在2020年赢得连任，他也担心与中国的长期贸易战对美国经济产生负面影响。全球经济也将受到世界两大经济体之间贸易战的重创。如果美中贸易争端升级，联合国贸易和发展会议就会发出货币战争和广泛贸易保护主义的警告。从目前情况来看，美国和中国完全结束贸易战还有很长的路要走。韩国需要探索更多的出口市场，并改变过度依赖出口的经济结构，以更好地应对未来可能发生的各种情况。