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金福东老奶奶

上个月28日，日军慰安妇的受害人金福东老奶奶在首尔去世。1992年，金福东老奶奶首次承认自己是日军慰安妇的受害者，并于1993年在联合国人权委员会公开证实自己曾沦为日军的性奴。后来，她在美国、日本、欧洲都提供了证言，直到不久前卧床时，她还在为解决慰安妇问题而作出努力。作为一个日军慰安妇的受害者，她在活着的最后一刻都在要求日本进行诚恳的道歉以及法定赔偿。可惜的是，她没能等来日本政府的道歉，带着遗憾离开了人世。1940年，金福东14岁的时候就被日军掳走，随着日军的侵略路径，辗转中国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡等国，受尽了屈辱和折磨。韩国光复以后，她于1947年回到家乡。因为自己的一生受尽了屈辱，她一生都致力于帮助受到伤害的人。2011年3月，日本东北部地区发生地震时，她还参与了资金捐助活动。2015年5月，“记者无国界”将金福东老奶奶选为“百位为自由而战的世界英雄”。金福东老奶奶去世以后，前来悼念她的人络绎不绝，甚至有很多外地人专门前来首尔和她告别。对此，韩国网友也纷纷发表了意见。有些网友说：“在日本政府诚恳的道歉之前，金福东老奶奶很难瞑目，希望她能在天堂安息。”还有网友说：“这回轮到我们跟日本政府斗争了。”也有网友说：“老奶奶生前真的太辛苦了。”





浦项地震

2月10日12时53分，距韩国浦项市北区50公里的东北向海域发生4.1级规模地震。目前还没有接到有因地震受到损失的消息。虽然浦项近年来经常发生地震，但这次的地震规模还是比平时要大。因为震中距陆地约50公里，因此对陆地的破坏性较小，又因地震规模不足6.0级，因此没有引发海啸。这次地震让整个韩国岭南地区都感受到了震感。这也是浦项在一年的时间内，又一次发生规模4.0级以上的地震。去年2月11日，浦项北区曾发生过规模4.6级的地震。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“现在庆州和浦项都已经成了地震频发区了，应该做好防范的准备了。”还有网友说：“庆州地震以后的地震政策似乎又销声匿迹了，应该在出现较大损失之前做好准备。”也有网友说：“没有任何经济损失和伤亡消息真的是万幸。”





500年宗家

韩国有一个儒林宗家，这个家族培育出了十位独立运动家，在朝鲜王朝后期曾有408个奴仆，这个家族就是位于韩国庆尚北道安东市的固城李氏家族。李氏宗家居住的临清阁是韩国第182号宝物，这个家族最具代表性的人物是生于1858年的李相龙先生。韩国被日本吞并以后的第二年，也就是1911年，李相龙先生倾其家产前往中国东北，投入到独立运动中去，担任了大韩民国第一代国务领。李氏宗家作为一个地位显赫的宗亲世家，几乎每天都要祭拜祖先。1994年，为了减少子孙后代祭拜祖先的负担，他们决定一年只在光复节这一天对四代以内先祖进行祭拜。每到光复节中午12点，李氏宗家的人们会结束所有的祭拜活动，家人聚在一起吃拌饭来纪念。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“不管怎样，祖先还是要祭拜的，说实话，现在能有几家像以前一样进行复杂的祭拜活动？”还有网友说：“不能让传统节日成为一种负担，怀念祖先的心才是最重要的。”也有网友说：“在美食面前，上一杯好酒，去怀念祖先，这样不就够了吗？”