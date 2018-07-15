“限制沙盒”制度与韩国创新发展

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“限制沙盒”指的是在一定时间里，免除或保留某一新产品和有关服务限制的制度。“沙盒”(Sand Box)一词原指小孩子玩耍的一块覆有细沙的区域，孩子们可以利用沙子自由建造各种东西，“沙盒”隐喻着纯粹和自由。





实行“限制沙盒”制度的方式有二：一是“特例制度”，在对某项产品和服务进行试验和验证之前，在限定的区域内免除其限制。另一是“临时许可”，尽管受到法令限制，亦可临时推向市场。





企业提出为有关产品和服务解除限制的申请后，经审查批准，即可将其纳入“限制沙盒”适用对象，推向市场，而无需修订相关法令，此举可确保新产品尽快在市场发放。如果发现问题，事后可按规定进行限制。由此，创新企业可迅速将新产品或服务推向市场。





第四次工业革命的特点之一是“融合”，各种产业进行融合，因此难以适用对原有产业个别进行限制的有关法规。比如，氢气车加氢站受使用地区和建筑面积等法规限制，难以在某些需要加氢站的市区内进行建设，但这一问题将因“限制沙盒”制度而获得解决。在现行法令下难以推动的创新项目都将有望因“限制沙盒”制度而得以问世。“限制沙盒”制度从1月17日开始实行，《信息通信融合法》和《产业融合促进法》等有关法令当天起正式生效。在法律施行首日，企业提出了19项申请。





目前，韩国经济情况持续走低，“限制沙盒”制度是否能为经济发展带来突破口，备受瞩目。