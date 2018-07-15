首尔被选为与北韩联合申办2032年奥运会的城市

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首尔自1988年举行奥运会之后，有望时隔44年再次举办奥运会。联合申办2032年夏季奥运会是南北韩首脑在《9.19平壤共同宣言》中达成的协议事项。在奥运史上，仅有将部分比赛分散在不同城市举行的先例，未曾有过两个城市或两个国家共同主办奥运会的情况。《奥林匹克宪章》规定，准许一个国家在两个或两个以上城市，也准许两个或两个以上国家举行奥运会比赛，但在“共同主办”(Co-hosting)问题上没有明文进行规定，同时也没有禁令，因此两个国家共同主办奥运在规定上不存在任何问题。





首尔拥有成功举行奥运会的经验，具备各种体育设施、交通、通信和住宿等基础设施，同时与平壤的距离也非常近。若首尔与平壤共同主办奥运会，将给全世界带来一届和平与和谐共存的“统一奥运”，因此成功申办的可能性较大。





问题是韩半岛局势的变化，目前韩半岛充满了和平与友好的气氛，联合申办奥运会没有任何问题，但情况可能会发生突然改变。如果韩半岛紧张再次加剧，南北韩断绝来往，共同主办奥运会也将化为泡影。此外，韩国国内的舆论也不容忽视。有关共同主办奥运会的负面舆论将使相关问题变得更为复杂。而分摊共同主办费用问题也将成为最大阻碍之一。首尔市政府预计，举行开幕式和闭幕式、修建比赛场馆以及比赛运作等费用约需要4万亿韩元，此外还有修建公路、铁路等基础设施的费用，如果加上韩国支援北韩的费用，共同主办奥运会的费用将像雪球一样越滚越大。