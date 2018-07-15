韩国将构建综合社会保障体制

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“社会保障基本计划”指的是韩国政府每5年发布的社会保障政策的基本方针，此次推出的第二次计划打出的愿景是“国民都能享有美好生活的包容社会”，中长期目标是将韩国国民生活水平在经合组织成员国中的排名由目前的第28位提升至2040年的第10位。





为提高国民生活水平，政府拟定了四大核心目标：第一，截至2040年，将2017年占比22.3%的低工资员工比率降低至15%。为此，将致力于扩充工作岗位安全网、加强终身教育和人际资源力量等。第二个目标是减少相对贫困，致力于加强员工收入和老后年金保障等，将2017年17.4%的相对贫困率降低至11.3%。第三，将2016年健康寿命数值73岁提高至2040年的78岁，制定减轻医疗费负担、加强医疗利用体系效率等中长期政策方向。第四是将社会服务投资在国民生产总值中的占比从2015年的5.7%提高至2040年的10.7%，主要内容为扩充对各年龄段、各对象的多样化社会服务，包括2021年起实施高中义务教育以及扩大基础年金支援对象范围。





一直以来，相较经济规模和收入水平，韩国社会保障支出比重较低。虽然政府持续增加支出规模，但仍低于其他发达国家。政府此次发布的第二次社会保障基本计划的主要内容是投入大规模预算增进民众福利，提高人们的生活水平。问题是财源，政府计划通过调整支出结构和增加税收等扩充财源，但在增加民众负担的情况下，如何获得国民同意将是关键。