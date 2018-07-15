世界著名投资家吉姆•罗杰斯或下月访北

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有消息称，应北韩国务委员长金正恩的邀请，世界著名投资家吉姆•罗杰斯将于下月访问北韩，美国政府已经予以批准。





华尔街的投资奇才吉姆•罗杰斯被誉为最富远见的国际投资家。1942年，罗杰斯出生于美国阿拉巴马，毕业于耶鲁大学和牛津大学。1969年，罗杰斯和索罗斯共同创建量子基金，量子基金10年间的收益率达4200%，罗杰斯也因此成为美国证券界最成功的实践家之一，积累了数千万美元的巨大财富。1980年，年仅37岁的罗杰斯从量子基金退出，目前是罗杰斯控股公司的董事长。罗杰斯曾在哥伦比亚大学经济学院教书，且在电台主持节目。1990年，他骑摩托车环游世界，行程14000多公里，打破了吉尼斯世界纪录。





罗杰斯极为关心对北韩投资问题。去年底，他被韩国度假村开发公司ANANTI选为外部理事，ANANTI在北韩金刚山拥有温泉浴场和高尔夫球场，南北韩关系陷入僵局后，温泉浴场和高尔夫球场被关闭。罗杰斯上月在接受KBS采访时曾表示，他希望前往北韩投资。他说，南北韩统一后，韩半岛在20年期间将成为全球最受注目的一个地方。罗杰斯指出，韩国的资本和技术、北韩的资源和劳动力以及在地理位置上靠近中国是韩半岛的最大优势。





金正恩邀请罗杰斯赴北韩访问体现出其强烈的经济开发意愿，同时北韩希望美国放宽经济制裁。