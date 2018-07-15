《漫话国乐》 乡下集市 / 三植啊 / 茫茫大海





张思翼是韩国传统乐坛传奇性的说唱艺人。他在47岁那年才发布首张专辑，正式步入歌坛。此前，张思翼从贸易公司员工开始，还做过家具推销员、路边摊小贩等辗转从事了15种职业，可以说，他的人生较为坎坷和艰辛。他在妹夫运营的汽车维修店当员工时，当时常客中有当红歌手徐太志的经纪人，有一次与这名经纪人聊天时他得知徐太志策划的演出需要太平箫伴奏，他就自告奋勇，结果得到两三次登台演奏的机会。没过多久，他辞掉工作，呆在家里无所事事，于是拿起笔写下自己能做的事情与想做的事情，这时才发现自己最擅长的正是太平箫。张思翼未曾攻读过国乐专业，他便不要求任何报酬，长时间说服人家，终于有幸加入了李光寿四物游戏团。他曾在全州大四物游戏比赛中，凭借出众的太平箫实力获奖，但他真正的实力每次都在表演结束后的庆功宴上唱歌时才大放异彩。钢琴家林东昌（音)也被他那触动人心的歌喉所深深感动，并向他提议联合演出，这样张思翼首次登上舞台演出，并一举成名。张思翼的音乐融合了流行音乐、爵士乐与国乐的元素，其中盘索里的风格比较浓厚，他的歌喉极具号召力，哀婉动听，因而成为最具韩国色彩的说唱艺人。

{音乐1: 《乡下集市》/ 张思翼 }





“思念人情，

乡下集市开了。

犹如用铅笔写信，

在摊儿上摆野菜，

与红霞肩并肩一起落日。

有人问“今天卖的好不好?”

回答道，“今天集市没什么。””

听了张思翼演唱的《乡下集市》，老奶奶拎着一些野菜到乡下集市摆摊的情景便会历历在目，老奶奶到集市不见得是想卖东西，而是想见见人，感受下人情。张思翼一生难忘自己首演的经历，因为他首次深深地感受到了人生的幸福，并感激父母、兄弟姊妹、朋友以及所有辛苦的经历，他认为正是因为这些人、这些经历才能有今天的自己。





张思翼歌喉独特，有时好似吟诵，有时犹如在耳边窃窃私语，有时好似呐喊，歌唱崎岖坎坷的人生，人们听了都会感动到潸然泪下。

{音乐2: 《三植啊》/ 张思翼 }





张思翼迄今20几年歌手生涯中发布的歌曲中，最受欢迎、也是最有代表性的歌曲是《野玫瑰》。据说这首歌是张思翼出道之前人生最艰苦的时期创作的。那是阳光和煦的春天，花香随风飘散，张思翼环顾四周，一簇簇鲜红的蔷薇映入他的眼帘。可再仔细看一下，发现自己闻到的并不是蔷薇的香气，而是仅仅一朵在角落绽放的白色野玫瑰的芬芳。张思翼觉得这朵小花在鲜艳夺目的蔷薇花中独自低调绽放的样子就犹如自己的处境，因而深感悲伤，张思翼也万万没想到这首描述其个人经历的歌会成为其代表歌曲。最近很多人都说日子不好过，无论是学子还是大人，各有各的苦衷。但我们要相信，只要尽力而为，一步一步脚踏实地地勇敢前行，开花结果的那一天一定会到来的。

{音乐3: 《茫茫大海》/ 张思翼 }