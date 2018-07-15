欧盟将北韩、伊朗等23国列为洗钱和支恐国

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欧盟积极采取反洗钱行动是因为其对洗钱犯罪的监控较弱。





洗钱指的是将非法得来的资金通过存入银行等各种手段，使其成为合法收入的行为。在世界上，通过毒品交易、走私、赌博和逃税等得来的非法资金主要利用洗钱手段使之成为合法收入。洗钱经常牵涉到大规模组织犯罪，也被用作恐怖主义资金来源。因此，遏止洗钱也是向犯罪组织、恐怖主义和贪污腐败宣战。





欧盟对洗钱犯罪的监控较弱，一直以来都是犯罪组织和恐怖组织最佳的洗钱据点。欧洲各大银行受欧洲央行(ECB)监督，但在反洗钱政策上不受央行管理，而是归欧盟各成员国国家机构负责。去年丹麦和荷兰等国发生的洗钱疑惑一览无余地暴露了欧盟的这一弱点。丹麦最大的商业银行涉嫌为俄罗斯洗钱，丹麦银行爱沙尼亚分行在一年内经手的俄罗斯和前苏联资金多达300亿美元。荷兰ING银行也因违反《反洗钱法》，被罚款8亿欧元。拉脱维亚ABLV银行则因涉嫌为北韩核资金洗钱而被关闭。





因一再出现洗钱疑惑，欧盟发布了新的《反洗钱法》，加强对违规者的处罚、防范有关人员接近金融系统以及加强成员国间的司法合作。此次将涉嫌洗钱国家列入“洗钱及支恐国”黑名单也是根据该项法令。《反洗钱法》指出，欧盟银行和实体需加大对这些国家金融活动的审查和监控力度，以防范、识别乃至拦截可疑交易。此外，欧洲检察署或从2025年开始拥有对所有成员国进行反洗钱和反资金支恐调查的权力。