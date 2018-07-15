第二次美北首脑会谈举办国——越南具有的经济意义

© YONHAP News

第二次美北首脑会谈最终确定在越南河内举行后，北韩是否借鉴越南的经济发展经验也引人关注。





第二次美北首脑会谈的关键词可说是和平与繁荣。如果北韩完全弃核，韩半岛及东北亚地区将迎来和平，北韩可实现经济繁荣。特别值得一提的是，第二次美北首脑会谈举办国越南作为北韩的盟友，有很多可供北韩借鉴之处。





对北韩来说，可称为血盟的国家大概只有中国和越南。因为越战期间，北韩曾派遣空军和工兵部队助北越军一臂之力，从而建立了血盟关系。过去，越南和北韩一样，同美国是仇敌关系，但是越南与美国改善关系后，经济实现飞速发展。因此，如果北韩通过弃核改善与美国的关系，也能和越南一样实现经济繁荣。至于举行第一次美北首脑会谈的新加坡虽然与北韩建立邦交，并保持友好关系，但不是北韩的血盟，也不是社会主义兄弟国家。因此，与新加坡相比，在越南举行美北首脑会谈具有更大的象征意义。





1950年建交的北韩和越南是长久的盟邦，且越南经济实现快速发展。因此，北韩有可能借鉴越南的经济发展经验。第一次美北首脑会谈举办国新加坡人口仅550万，但是2018年人均GDP超过6万美元，是世界排名第九的经济富国。特别值得一提的是，新加坡在保持权威主义政治体制的情况下实现惊人的经济增长而引起金正恩委员长的关注。但是对人均GDP仅1000美元的北韩来说，借鉴越南的经济发展经验更具现实性。因为越南通过“革新政策”实现了经济发展。





越南在保持一党专政的社会主义体制下，通过改革开放和改善对美关系，积极吸引外国资金。其结果，1986年实行“革新政策”以来，越南经济年均增长7%，国内生产总值增长14倍等，从最贫穷的国家发展成为经济规模排名世界第47位的国家。与此相比，选择自力更生之路的北韩于上世纪90年代度过数十万居民饿死的“苦难行军”时期，但是仍未放弃核开发，坚持走与国际社会对立的孤立路线。因此，北韩迄今未能摆脱经济困难。





过去，北韩曾借鉴中国的改革开放经验，设立了几处经济特区，但因种种原因和进行核开发而遭受国际社会严厉制裁，未能取得预期的成果。在此情况下，如果第二次美北首脑会谈后美国和国际社会解除对北韩制裁，北韩有可能实行越南式改革开放政策。





北韩为促进经济发展，首先要从美国和国际社会的制裁中摆脱出来，但也要维护其体制安全。如果有关各国发表《终战宣言》或美国在平壤开设联络办事处且美国企业进入北韩投资，可保障北韩体制安全。因此，北韩极力要求美国采取上述措施。此外，越南“革新政策”的核心在于引进市场经济和通过改革开放积极招引外国资金。因此，越南有可能向北韩传授这些经验。





当地时间2月8日，美国总统特朗普通过其社交网站强调，北韩将变成“经济火箭”。也就是说，如果北韩放弃核武与导弹，将发展成为经济强国。在此，我们期待2月27日和28日在越南河内举行的第二次美北首脑会谈取得圆满成功，创造北韩发射“经济火箭”的条件。