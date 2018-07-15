新概念的旅游趋势从“BLEISURE商旅休闲化”开始

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有些千禧一代喜爱旅游，会专门安排一段时间来旅游。而有些奋斗在韩国的职场人会利用海外出差的机会，腾出时间给自己放个假，繁忙既充实，不亦乐乎。由此便诞生了符合这些“工作生活平衡”职场人的旅行趋势“Bleisure商旅休闲化”趋势新词，指的是将“business商务”和“leisure休闲”两个名词结合起来，在因公出差的日程前后，利用周末或个人休假时间增添一段私人旅游的时间，节省出游费用，又可劳逸结合。





这样的新概念旅游趋势一般在海外出差繁多的职场人群中出现，并受到喜爱。看似出差奔波在路上疲惫又无助，但是越来越多的韩国职场人会通过海外出差，保持自我的工作和生活平衡，自由安排时间和活动。在基本工作业务结束后，会在当地安排一些自由活动的时间来享受“意外的”假日时间。旅游行业也慢慢注意到此趋势的发展，并推出相应的服务和措施。





“商旅休闲化”趋势不仅仅体现在旅游趋势上，在服装趋势方面也极受影响。处理业务时会穿着笔挺的正装，但是考虑到下班后的自由活动，会在内搭配一些适合休闲活动的商旅休闲风格的服装。





<前沿视线>

节日礼物趋势走向3C时代

年轻一代消费者注重个人的生活方式和趋向，节日礼物趋势走向3C时代。所谓的3C是COSMETIC化妆品、COFFEE 咖啡、CONVENIENCE STORE便利店。在日常生活中，以往消费者们基本会以牙膏、香皂、洗发水等基本生活用品作为节日礼物赠与他人。但最近，产品千篇一律并不符合大众所求，也没有考虑到个人的趋向和使用特性，受到年轻一代消费者的排斥，因此市场不断强调个人的趋向和实用性，大力强化和丰富产品，基本以3C产品为主，成功抓住年轻一代消费者的心。





2019春夏美妆趋势“living coral（珊瑚橙）”

春风拂面的日子即将到来，让我们一起来关注2019春夏的美妆趋势。每年一家名为“Pantone 潘通”的专门研发且因研发色彩而闻名全球的权威机构会定期发布最新季节色彩。2019年，他们宣布主导色彩为“living coral（珊瑚橙）”，这是一个充满生命力的色彩，并赋予能量，是能给世间带来温暖的色彩，象征着我们对乐观和愉悦的天生追求。不仅仅是在美妆业内，预计今年在其他行业及生活中，各处都可欣赏到这一色彩。而在美妆趋势中，将“珊瑚橙”色彩作为彩妆的亮色，给予整个妆容活力，给人一种充满正能量和温暖的感觉。一般会在基本底妆的基础上，选择“珊瑚橙” 色彩的口红，大地色眼妆上加少许阴影并涂上睫毛膏，不夸张、不华丽，将整个面容的真实轮廓和线条完美勾勒出来。





济州岛观光趋势：韩国人追求“治愈与休息” 中国人追求“自然景观”

济州岛景色秀丽，近期韩国消费者因向往城市中的盛夏，追求假日中的“治愈与休息”而前往济州岛旅游，探访特色咖啡店及本土美食店等，亲身感受最新趋势的变化。相反，外国旅客对于济州岛却有着特别的感受，“自然景观的魅力”和“无负担的旅游经费”是济州岛受外国旅客欢迎和喜爱的重要原因。不仅如此，许多外国旅客通过济州岛之游，对“韩流文化”的认知加深。同时，济州岛观光局也表示，将不断增强本土特色化发展，开发新规文化内容，将观光信息更具体化地展现给消费者们。