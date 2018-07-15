导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李素芳(上海民族乐器厂导演)





传统艺术当中传统乐器演奏是其中的瑰宝。但是，不少传统乐器到了今天不是失传就是被改变，因此传统乐器的复原成为传统音乐界的大事，因为只有复原了传统乐器才能复原原本的美音。本期节目有请传统古筝的复原和制作专家李素芳老师为我们介绍一下韩中两国传统乐器的复原情况。





ⓒ KBS

南：您好！请自我介绍一下？

李：我叫李素芳，来自中国上海。我从上世纪70年代就开始在上海民族乐器厂工作，曾经拜中国传统乐器制作的高手为师，专门学习如何制作传统乐器。我现在已经退休十年了，但是传统乐器的复原需要人，因此我有幸依然还在工作。

南：能给我们介绍一下您和您的团队此行的目的吗？

李：我此行是跟随中国传统音乐演出团来韩国进行演出，我有幸接触到了韩国古典乐器的机会，也算是一次考察吧。

南：听说您在传统乐器复原方面很有研究，能给我们大致介绍一下相关的背景和现况吗？

李：中国政府十分重视传统文化的复兴，古典乐器的复原也是其中一环。中国现在的古筝已经经过千年以上的发展和进化，已经不再是古代的样式与音色了。但是我们不能丢弃古代的文化，因为那毕竟是我们祖先智慧的结晶。所以我就在彭丽颖会长的委托之下，开始跟她一起投身于传统古筝的复原工作。

南：你们以怎样的根据去复原古筝呢？一定遇到不少困难吧？

李：我们查阅传统资料，同时到处考察古代的遗迹，比如我们从敦煌壁画上去看唐朝时期的古筝的样子，但是我们遇到了难以克服的困难，那就是虽然我们看到了古代古筝的外形，但是我们很难揣测 它使用了哪些材料。即使知道了，有些材料我们现在很难搞得到，所以可以说是困难不少。





ⓒ KBS

南：用复原乐器进行演奏和现在街面上的乐器进行演奏的时候有哪些不一样的地方呢？能给我们举个例子介绍一下吗？

李：通过一些资料，我们了解到，当时的琴弦采用的是丝，而不是现代的钢丝，因此用丝弹奏出来的曲子跟钢丝是肯定不一样的。比如我们现在采用钢丝可以弹很快的节奏就像雨点落地，而使用丝弹奏出来的曲子就很古朴悠扬，让人久久荡气回肠。

南：韩国也有类似的乐器叫伽倻琴，你觉得这两种乐器有什么共同点和不同点呢？各自有哪些魅力呢？

李：中国的古筝现在已经被后人发扬光大，因此可以弹奏近代甚至现代音乐，比如我们大部分时候会身穿旗袍来弹奏，还有因为我们弹奏古筝的时候会用甲片，但是韩国的伽倻琴我发现依然延续着使用古代丝弦的做法，而且弹奏的时候不用甲片，就是用手指头的皮肉来弹奏，保持着古代的制作方式和演奏方法。演奏者也一定要穿上古代的衣服和装束才符合，曲子也都是古代的乐曲。伽倻琴比古筝更加有古朴的魅力。

南：也许伽倻琴对你们复原古筝会不会有所帮助?

李：是的，在司马迁的《史记》当中有古筝和伽倻琴的记载，韩国从中国带回当时的伽倻国之后，就一直保留了当时的样子，因此对古筝的复原一定是有参考价值的。今后我会经常来韩国考察伽倻琴，我认为中韩两国在这方面可交流的空间很大。

南：韩国人常常会用“琴瑟好”这句话来比喻恩爱夫妻，韩中两国也一定会成为琴瑟之交，期待着你拿着复原的古筝，和韩国复原的伽倻琴一起合奏，那该是何等美妙的乐音呢!