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美国商务部裁定进口汽车对美国国家安全构成威胁，这将为美国开征进口汽车和汽车零部件高额关税提供依据。对此，韩方谨慎预测韩国可能成为例外。





有预测认为，如果美国根据商务部此份报告，对进口汽车和汽车零部件征收高额关税，以美国为主要市场的欧盟、日本和韩国等国家的汽车行业将遭受巨大打击。截至目前，美国将对哪些产品征收多少关税仍然未知，特朗普总统可能根据美国同各贸易对象国的谈判结果做出决定，也有预测认为，美国可能只对欧洲整车征收高额关税，而汽车零部件及其他地区的汽车可能被纳入例外，但最终决定将取决于特朗普。





韩国通商交涉本部本部长金铉宗1月29日至本月6日访美，呼吁美国政府和国会为达成对韩国有利的结果提供支持与合作。13日，金铉宗谨慎表示，美方相关人士的反应并不消极。





去年，韩国向美国出口72万辆汽车，韩国整车和汽车零部件对美出口额达240亿美元，占韩国对美出口总额的三分之一。根据韩国贸易协会国际贸易研究院近期发布的报告，如果美国对韩国汽车征收25%的关税，韩国汽车对美出口将减少22.7%。如果美国对进口汽车和汽车零部件全面征收高额关税，韩国汽车产业乃至整体经济都将受到巨大波及。