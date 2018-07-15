1月韩国就业人口同比增加1.9万人

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韩国就业市场持续不振，1月仅新增1.9万就业人口，失业率高达4.5%，创金融危机以来的最高水平。经济副总理兼企划财政部长官洪楠基表示责任重大，并称将把国政运营的首位放在改善工作岗位条件上，动员所有政策力量。

统计厅13日发布的数据显示，1月韩国就业人口为2623.2万人，同比增加1.9万人。这是韩国就业人口继去年8月增加3000人后，增幅时隔5个月再创新低，同时远低于政府今年提出的15万人目标。韩国就业人口增幅从去年7月起连续4个月不及10万人，11月反弹至16.5万人，但次月再度跌至3.4万人，今年1月再度下跌。统计厅表示，就业人口增幅大幅收窄的主要原因是制造业等领域的就业形势依然严峻，去年1月就业人口激增33.4万，高于全年平均值（9.7万），也带来了基数效应。从行业来看，卫生和社会福利服务业以及农林渔业就业人口分别增加17.9万人和10.7万人，但制造业和批发零售业分别减少17万人和6.7万人。这说明政府虽通过财政事业增加就业岗位，但民间就业岗位却持续减少。分析认为，韩国经济持续不振和最低工资持续上涨是主要原因。

数据还显示，1月韩国失业人口为122.4万人，同比增加20.4万人。从年龄层来看，30岁至39岁失业人口减少，但40岁以上失业人口增加，尤其是50岁至59岁失业人口增加4.8万，60岁以上失业人口增加13.9万。1月失业率为4.5%，同比增加0.8个百分点，创2010年1月（5%）以来的最高值。另外，非经济人口中，在校、上课等人群虽有所减少，但“赋闲”、“年迈”人口增加。尤其是正处于“赋闲”状态的人口共计214.1万人，创2003年1月开始相关统计以来的新高。