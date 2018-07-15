现代重工确定收购大宇造船

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韩国现代重工业集团确定成为收购大宇造船海洋的候选企业。现代重工业即便不收购大宇造船海洋，凭借企业在业界超过20%的市场份额，也已成为名副其实的“造船巨头”。韩国造船业由三强进入现代与三星角逐的局面。





随着三星重工业表明不参加收购战的意愿，现代重工业收购大宇造船被最终确定。现大宇造船海洋的最大股东产业银行12日表示，三星重工业于11日通报了不参加收购的意向。产业银行推进的大宇造船出售方案为，产业银行和现代重工业共同成立新的造船综合法人作为中间控股公司，以实物投资的方式进行。产业银行向综合法人实物出资大宇造船56%的股份，换取即将上市法人7%的股份和规模达1.25万亿韩元的优先股，成为第二大股东。现代重工业则向综合法人注资1.25万亿韩元，追加股东分配有偿增资1.25万亿韩元，这笔款项将用于偿还大宇造船的贷款。至此，大宇造船在大宇集团破产后20年步入了民营化的道路。但在收购过程中，仍然面临担心重组的两家公司工会的反对，以及世界各国的反垄断调查等困难。

近年来，韩国造船业在订单锐减、产业危机和残酷重组等困境下谋求生存之路。大宇集团破产后，大宇造船进入重组，作为大股东的产业银行一直寻求让企业正常运转。产业银行从2008年起推行招标等抛售计划，但均以失败告终。2015年，大宇造船背负着数万亿韩元的赤字，并进入债权团自律协约状态。其间，大宇造船在实行抛售资产、自愿退休等自救计划的同时，还从债权团获得规模达4万亿韩元的紧急资金。现代重工业曾在2009年参与大宇造船收购战，但在选定优先协商对象时，被韩华集团捷足先登。





现代重工业上月31日宣布收购大宇造船时表示，公司将在造船领域迸发出综合协同效应，未来成立的综合法人也将被打造成综合工程公司。至此，现代重工业成为全球首屈一指的造船公司。据造船海运调查机构克拉克森发布的数据，截至去年年末，现代重工业和大宇造船的订单余量为1698.9万修正总吨（CGT），占全球市场份额的21.2%，规模是排名第三的日本今治造船订单余量的3倍以上，更是排名第5的三星重工业的4倍。现代重工业收购大宇造船，将产生统合研发（R&D）、避免重复投资、通过实现规模经济节约材料费等效应。同时，也有望通过共享技术等提高生产效率，最终降低成本，提高订单竞争力。分析认为，由于大宇造船在特殊船舶竞争力方面具有优势，本次收购还将提高协同效应。同时，现代重工业收购大宇造船后，韩国企业之间的过度竞争所带来的价格过低和订单量减少将有所缓解，因此三星重工业选择巩固国内市场。





现代重工业本次收购大宇造船将给造船业带来怎样的变化，令人期待。