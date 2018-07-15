韩美达成防卫费分担协定

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韩美两国在防卫费分担协商中达成一致，并于本月10日草签第10次协定。根据协定，韩方承担的防卫费较2018年增加8.2%，为1.0389万亿韩元，这是韩方承担的金额首次突破1万亿韩元大关，协定有效期为1年 。





据悉，韩美两国在各退让一步的情况下成功签署该协定草案。韩方接受美方有关协定有效期设为1年的要求，美方则接受韩方提出的分担额不超过10亿美元的要求，即较1.1305万亿韩元减少900多亿韩元的1.0389万亿韩元。该分担额是去年韩国方面承担的9602亿韩元加上该金额乘以2019年度韩国国防预算涨幅8.2%后得出的数值。从金额来看，虽超过1万亿韩元，但从可以接受的涨幅来看，韩方在本次协商中取得了较为满意的成果。





韩美草签上述协定的过程并非一帆风顺。美国迫于特朗普总统大幅提高盟国防卫费分担额的压力，曾要求将韩方防卫费提高1.5倍。从去年3月起开始协商的韩美在协商过程中逐渐缩小了立场分歧，业界曾一度认为双方可能即将达成协议。但年底，美国突然提出希望韩方承担10亿美元以上的防卫费，且提议防卫费谈判一年进行一次，令谈判再度陷入僵局。与此前举步维艰的谈判相比，韩美在最后阶段快速达成协议主要有两个原因，一是双方均认为不可让韩美同盟出现松动，二是双方对未就分担协定达成协议时可能引发后续问题有所担忧。有关本次草签的防卫费分担协定，韩国政府将在走完法制处审批、总统批准等内部程序后，与美方正式签署协定。协定若在4月份获得国会通过，将立即生效。

除分担额和协定期限外，防卫费分担制度的改善也值得关注。本次，双方制定了提高防卫费分担额透明性的各种方案。在军事建设领域，取消了“额外现金援助”。另外，协定中还加强了“现货援助体制”，当用现金支付的设计和监管费用执行率下降时，将灵活运用，根据情况削减费用。设计和监管费占军事建设配额的12%。同时，军队的物资支援中没有执行的部分今后要在至少是已经签约的或当年12月1日前发布招标公告的情况下才允许结转到下个月。此外，在军事建设和军需领域选定事业和执行时加强了韩方的权限。韩方还在协议中反映了加强保护韩国籍雇员权益的规定，废除了现行75%劳务费支援比率上限，扩大了韩国政府的劳务费分担范围。协定中，美国撤回了新设战略资产部署费用“作战支援”项目的要求。战略资产部署指以维持战争抑制力为目的，在韩半岛部署核动力航母或潜艇、远程B-1B和B-52等。

由于本次协定限定时效仅为1年，今年上半年，韩美将再度就明年之后的全新防卫费分担协定进行谈判，韩国仍将面临分担额上涨的压力。从目前来看，特朗普在双方达成协议后，就表明了进一步上调分担额的意愿。