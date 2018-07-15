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绿叶菜是我们平时常吃的食物，我们都知道绿叶菜营养丰富，不过您知道吗，绿叶菜还是补钙的高手呢！

据数据显示，100克全脂牛奶能量约为54千卡，含钙104毫克。而100克小油菜含能量约为15千卡，含钙却高达153毫克。那么，按照钙营养素密度来计算，全脂牛奶为104除以54=1.9，而小油菜是153除以15=10.2，显然要高得多。同时，100克牛奶中的钾含量是109毫克，镁是11毫克。100克小油菜中的钾含量是157毫克，镁是27毫克，都比牛奶略高一些。镁本身就是骨骼的成分之一，而充足的钾和镁又有利于减少尿钙的流失。所以，一种食品能够同时供给大量钾、钙和镁，无疑是理想的健骨食品，何况绿叶菜中还含有丰富的维生素K，能帮助钙沉积入骨骼当中。按照同样的食用量，绿叶菜可能是更好的补钙食品。

另外，小白菜、小油菜、绿衣甘蓝等甘蓝类蔬菜中含草酸较低，对钙的吸收利用妨碍较小，只要有充足的阳光照射，得到足够的维生素D，其中的钙就可以充分被人体吸收。

而我们可以通过一些手段提高绿叶蔬菜中钙的吸收，比如烹调就是一种不错的方式：烹调前把绿叶菜预先在水中焯一下，能够有效降低草酸、植酸等阻碍钙吸收成分的量；烹调时少加一点醋，或者配合高蛋白的食物食用，能够将结合形态的钙转化为可溶性的钙，增加吸收率。但要注意的是，烹调时不要放太多盐，否则会影响钙的吸收。另外，绿叶菜除了补钙之外，还有很多营养功效，可以帮助预防心脑血管疾病、保护视力、有助控制体重、预防糖尿病、改善失眠、预防多种癌症等等。

所以，想要补钙，增加营养，平时吃饭要适当吃一些绿叶蔬菜，注意营养均衡。





（文中窍门来自张丹丹听友）