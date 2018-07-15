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绿色能源又称清洁能源，指不排放污染物的能源。考虑到石油等石化燃料日益枯竭、核能的危害以及环境污染的严重性，绿色能源被视为未来世界的发展趋势。





韩国不生产石油，石油等大部分的能源依赖进口，因此一直以来电力来源以核能与火力发电为主，这些能源成本低，价格便宜，输送、储藏都比较方便，供应稳定。韩国自上世纪70年代以来，大力建造核电站。2017年末，韩国的发电机组的容量为1180亿瓦，尤其这10年来，电力消费的年均增长率为10%，在全球屈指可数。但韩国二氧化碳排放量的增长率也在全球首屈一指，由于韩国即将加入《巴黎气候协定》，作为未来的清洁能源，绿色能源的发展对于韩国来说至关紧要，因此政府也研发绿色能源与相关技术。可时至如今，韩国的绿色能源技术还处于初级阶段。韩国的主要电力来源依然是火力（64%）与核能（34%），绿色能源水能占0.7%，太阳能、风能等其他能源的发电量占1.7%等，绿色能源的发电量仅占2.4%。





目前韩国政府指定的绿色能源有太阳能、风能、氢能、生物能、水能、海洋能（波浪能、潮汐能、海流能等）、地热能以及燃料电池、废物能、煤炭液化——气化能等11种。以2017年为基准，生产或进口绿色能源发电装置等相关产品的公司共有438家，其中废物能相关企业共有124家，其次是生物能（121家），太阳能（118家）。这些公司的年均销售额为9.5万亿韩元，其中太阳能居首位，达6.4万亿韩元。





近年来韩国政府为推广绿色能源，推出了“绿色能源供应义务化制度”，规定韩国电力公社等20几家电力公司每年供应或购买一定比例以上的绿色能源，政府计划将绿色能源的供应量从2018年的5%提高到2023年的10%。政府还计划将绿色能源的发电量比重截至2030年提高到20%，为此投入92万亿韩元预算，扩大相关设备。