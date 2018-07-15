JYP新女团ITZY出道 音源、MV“一鸣惊人”

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JYP娱乐推出的全新女团ITZY于12日发行首张数字单曲专辑《IT`z Different》出道。

ITZY由申宥娜、申柳真、李彩铃、崔智秀(LIA)和黄艺智五人组成。团名ITZY (있지)的韩文为“有”之意，意思是“你们想要的一切我们全都有吗？有的！”,5名成员中有4人是通过选秀后加入组合的，可谓是具备超强实力的偶像女团。

出道专辑主打歌《不同不同(DALLA DALLA)》是一首融合EDM、House、嘻哈等元素的Fusion Groove风格的歌曲。歌词讲述的是不随波逐流、果敢追求自我个性的内容。

ITZY新专辑发行后即刻成为各音源榜单热门歌曲。截止到13日早7点，主打歌《不同不同(DALLA DALLA)》在Mnet、SORIBADA、Genie音乐等国内6个音源榜单中成为冠军。在国内最大音源网站Melon中也成为亚军歌曲。

JYP时隔4年重磅推出的ITZY，在MV方面也表现出色。《不同不同(DALLA DALLA)》的MV先于音源提前公开，在上线24小时后就已经突破1400万点击量，成为人气话题。