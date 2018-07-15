



生日：1964年4月14日

身高：180cm

体重：75kg

血型：A型

出生地：首尔

学历：首尔艺术专门大学 舞蹈系





作为韩国老艺术家演员许长江之子，许峻豪并没有依靠父亲，而是凭借自己的演技实力一步步地走到今天。据其本人称，青少年时期的自己曾经彷徨过很久。后来进入首尔艺大就读舞蹈系时，教授曾经对他说“你以为我是随便招你进来的吗？振作起精神，努力学吧！”这是他才知道教授竟然是已故父亲的好友。许峻豪从舞蹈系毕业后，因为想出演音乐剧，又进入首尔艺大的话剧系再次深造。从20多岁的无名时节起，许峻豪一直在多部剧中担任黄金配角。2006年在连续剧《朱蒙》当中出演朱蒙的父亲解慕漱一角为观众熟知。





代表作：

2019年 连续剧《KINGDOM》

2018年 电影《国家破产之日》

2018年 电影《人狼》

2018年 连续剧《过来抱抱》

2018年 连续剧《PLAYER》

2017年 电影《不汗党：坏家伙们的世界》

2017年 连续剧《君主：假面的主人》

2016年 连续剧《BEAUTIFUL MIND》

2010年 电影《苔藓》

2008年 电影《最后的礼物》

2006年 连续剧《朱蒙》