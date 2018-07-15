首尔市拟定首尔-平壤奥运会初步计划

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首尔市拟定2032年首尔-平壤奥运会初步计划。根据该计划，首尔-平壤奥运会共设33个比赛项目，南北韩将共同举行5个项目的比赛，北韩将单独举行10个项目的比赛，韩国将单独举行18个项目的比赛，具体比赛项目安排和比赛场地可能根据南北韩同国际奥委会（IOC）的协商结果以及实地考察结果而有所变化。预计南北韩举办奥运会所需直接成本将分别达3.8万亿韩元和1.7万亿韩元。





根据该计划，平壤将单独举行篮球、体操和摔跤等项目的比赛，比赛场地为柳京郑周永体育馆、金日成综合大学体育馆等。南北韩共同举办的比赛包括田径、游泳、跆拳道和足球等。参加这些比赛的运动员将来往首尔和平壤参加比赛。在韩方单独举行的比赛中，备受关注的有马拉松、铁人三项和自行车等长距离项目比赛，比赛拟在非军事区或新建连接南北韩的公路等地进行。首尔市表示，届时非军事区将作为南北韩克服分裂的象征，受到全世界媒体的关注。





除奥运会直接举办成本之外，所占比重最大的费用是建设基础设施所需成本，尤其是北韩基础设施较为落后，可能面临多项兴建工作。预计南北韩基础设施建设所需成本将分别达5.9万亿韩元和22.6万亿韩元。如果国际社会解除对北韩制裁，北韩将有望通过海外投资，确保相当一部分的基础设施建设费用。