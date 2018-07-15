金正恩即将访问越南 北韩工作小组活动受关注

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在金正恩即将访问越南之际，北韩工作小组的一举一动都备受瞩目。





由北韩国务委员会部长金昌善率领的北韩工作小组17日上午离开河内，前往越南北宁省。金昌善一行在北宁省乘车对三星电子工厂周边进行了考察。三星电子是越南最大的外国直接投资企业。三星电子在越南有两家工厂，包括北宁省工厂和太原省工厂，两家工厂分别设立于2008年和2013年，两家工厂生产三星电子5成智能手机，占越南出口总额比重约达20%。如果金正恩访问三星电子工厂，将是一次“破格之举”，具有深远意义。金正恩考察外资企业意味着北韩对外宣布其将通过改革开放，推行经济发展路线，而且三星电子是代表性的韩国企业，金正恩的上述举措可被解释为北韩希望韩国在其推行经济发展路线的过程中积极发挥作用，同时还意味着金正恩向外界展示其加强南北韩经济合作的意志。





此外，北韩工作小组还前往越南北部越中边境谅山省考察，外界推测金正恩有可能途经中国搭乘列车访越。而从越南谅山出发是前往河内的最短路线。





北韩工作小组还访问了越南著名度假胜地下龙湾，金正恩届时很可能访问下龙湾，其祖父金日成1964年访越时也曾来到过下龙湾考察。