韩国两轮车“新时代”—— 韩国“Daelim Motorcycle”公司

© Daelim Motor

韩国企业的创新正给全球经济带来新的变化。今天，我们将带领大家走进韩国“Daelim Motorcycle”公司，这是一家开发电动摩托车的公司。让我们与公司电子商务部门负责人郑白钧（音译：정백균）先生一起，聊一聊他们公司。





韩国“Daelim Motorcycle”公司去年8月份发布了其两轮电动车Zappy。2017年，Zappy首次在济州国际电动车博览会上亮相，这是一个纯电动汽车展览会，在由四轮车主导的展会上展出两轮摩托车是相当不寻常的。引起参观者更多关注的是，产品是由韩国最大市场份额的领先摩托车制造商Daelim Motorcycle开发的。





韩国“Daelim Motorcycle”公司成立于1978年，与韩国两轮车的历史一样悠久。公司开发了韩国首款125cc摩托车和越野摩托车，特别是“LEAD 50”车型在韩国开启了摩托车时代，公司一直保持国内市场无可争议的领导者地位。1987年发布的“花旗”产品是一款出于商业目的的摩托车。该车销售超过200万台，被邮局和配送公司大量使用。韩国“Daelim Motorcycle”公司1999年获得了7000万美元的出口塔奖。随着对电动环保车短途旅行的高效运输工具的需求日益增长，公司预测电动摩托车市场将快速增长。10年前，他们开始研究两轮电动摩托车。2008年，通过改进由内燃机驱动的旗舰摩托车的车架开发了电动踏板车的早期版本，并检验了市场反应。韩国“Daelim Motorcycle”公司看到了电动摩托车的发展潜力，并开始认真开发电动摩托车。





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电动摩托车由电动机和电池供电，而不是发动机和汽油。因此，电动机和电池技术构成了电动摩托车的核心。该公司凭借其作为全国领先的摩托车生产商的丰富经验积累了相关技术，并将其应用于新车型Zappy，打造出了一个低噪音、无污染的电动摩托车，配有优化的电动机、电池和控制器。





当每天跑50公里时，Zappy的电费仅为260韩元。为电动摩托车充电需要时间，足够的电池容量和较强的续航能力至关重要。Zappy完全满足这些要求，当电池充电3小时20分钟后，Zappy可以以每小时40公里的速度行驶100公里。它的最高时速为每小时70公里。另外，由于电池是可拆卸的，因此可以方便地为电池充电。麦当劳的韩国公司决定今年用电动摩托车取代其汽油摩托车，并选择Zappy作为供应商。公司正与当地电信公司合作开发具有电信功能的电动摩托车，他们还寻求采用电池共享系统，以便用户在驾驶时更换电池。韩国“Daelim Motorcycle”公司正在为下一个有望引领未来市场的产品做准备。