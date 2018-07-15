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氢能源经济是目前韩国最热门的流行语之一。上个月，韩国总统文在寅表示，计划将氢能源经济确定为韩国新的增长引擎，并表示韩国的目标是到2030年在氢动力汽车和燃料电池的全球市场中排名第一。今天节目里，我们将与韩国大林大学汽车工学专业的金必洙（音译：김필수）教授一道，共同讨论一下韩国氢能源经济的愿景。





以氢为燃料的车辆被认为是最环保的交通工具。氢是一种取之不尽的能源，氢汽车是零排放汽车，因为它们的排气只是水蒸气。政府希望将这些无污染车辆作为未来的增长引擎。汽车制造业是韩国的重点产业之一，但国内市场受到所谓“一高三低”的影响，包括高成本、低生产率和低利润等，政府推广氢能源汽车的计划也旨在振兴陷入困境的国内汽车工业。幸运的是，韩国拥有世界一流的氢能源汽车技术。这可能需要一些时间，但如果韩国从现在开始准备，肯定会成为全球市场的先行者。





韩国汽车业面临危机，韩国是2015年全球第五大汽车生产国，但去年跌至第七位，成为世界十大汽车生产国中唯一连续三年产量下降的国家。韩国汽车产量排名下降归因于各种内外因素，包括去年2月通用汽车韩国工厂关闭，国内销售和出口疲软，以及美国和中国等市场的需求下降。但是，韩国汽车业仍然拥有强大的武器，即氢燃料电池汽车。特别是现代汽车公司拥有世界上最好的氢燃料电池技术。韩国最大的汽车制造商于1998年开始开发氢燃料汽车，并在2006年德国世界杯期间使用其燃料电池公交车进行试运行。现代汽车是世界上第一家在2013年成功大规模生产燃料电池汽车的汽车制造商。





氢燃料汽车只排出水蒸气。当然，仍然需要完成涉及氢的生产和储存技术。此外，相关基础设施仍然不足。但是一旦这些问题得到解决，氢能源汽车未来前景将非常好。氢燃料电池汽车可以续航行驶700公里，但据说未来可以行驶1000公里。氢动力汽车将用于长途旅行，而电动车可用于市区的短途旅行。氢燃料汽车和电动汽车将在未来共同发展，就像汽油汽车和柴油汽车共享目前的燃油汽车市场一样。





氢是一种储藏量很大的化学物质，约占宇宙质量的75％。它是一种清洁能源，因为它不会排放温室气体。然而，为了推进氢汽车的使用，首先要做的事情之一是建立基础设施，如建立加氢站。未来汽车的重点肯定会转向氢汽车，因为优势包括行驶距离长、加气时间短以及有害污染物零排放。发达国家和全球公司正在争夺在新的氢能源领域的领导地位。从目前来看，日本在这一领域脱颖而出。





日本有两款代表性的氢气轿车 - 丰田Mirai和本田Clarity，而韩国拥有现代汽车生产的Nexo SUV。韩国只有13个加氢站，相比之下，日本有超过120个，并计划再增加100个。它显示了日本通过在基础设施建设方面投入大量资金来引领市场的决心。日本政府还实施了各种放宽限制的措施，比韩国政府更积极。韩国应该对邻国氢能源车辆的发展保持密切关注。





日本将2020年定为“氢社会”的一年。为了实现这一目标，日本正在作各种努力。作为解决严重空气污染问题的一部分，中国也将注意力放在氢气上，而德国则开始了世界上第一个氢燃料电池列车的商业服务。这些国家正在政府的支持下建设氢能基础设施。另一方面，在韩国，像现代汽车和斗山公司这样的公司在氢能源经济时代比政府更积极。斗山拥有氢燃料电池技术，可用于家庭和办公楼等广泛领域。显然，政府今年也改变了态度。





值得注意的是，氢气行业将成为韩国放松管制的第一个受益者，特别是有关加氢站的法规很多，一些领域受到不同部委执行的多项法规的约束。政府需要在更多与氢有关的领域引入新的系统，以便韩国能够在氢能源经济中与发达国家步调一致。





2月11日，政府批准了设置加氢站的监管豁免，决定今年拨出420亿韩元用于推动氢能源经济，并将明年的预算增加到1000亿韩元。政府还计划在未来5年内投资600亿韩元，用于开发与氢生产和储存相关的技术。尽管有了这些努力和计划，韩国还有很长的路要走。