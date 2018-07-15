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已故金龙均

去年12月11日因被卷入传送带而身亡的忠清南道泰安火力发电站工人金龙均（音，下同）的遗体于9日火化，这天也是金龙均发生事故身亡以后的第62天。事故发生后，金龙均的家属和韩国劳动团体、市民团体都强烈要求调查事故真相，并且严惩相关责任人，并推迟了死者的葬礼。韩国政府和执政党为了调查清楚导致事故发生的制度性缺陷，专门组建了调查委员会，并发表了后续的对策计划。政府决定尽快执行燃料、环境设备运营领域公共机构人员的正式员工转换工作，将5个发电站的正式职员转换工作统一为一个公共机构操作，由此机构来雇佣员工。此外，韩国《产业安全保健法》也在28年来迎来一次全方位的修改，危险系数高的作业禁止使用分包雇佣工人，加强对违反安全规定企业的处罚力度等将成为主要内容。对此，韩国网友也纷纷发表了意见。有些网友说：“怎么可以用工人的生命为担保，去为企业赢取利润呢？”还有网友说：“希望金龙均的死不要白费，我们要监督社会一直到有所改进。”也有网友说：“希望死者能够安息。”





渐空的书桌

据报道，首尔市的学生数将在4年内减少至90万人以下。自去年学生数减少到100万人以后，首尔市的学生数骤减趋势将一直保持，首尔市的学校合并及关闭也在所难免。首尔市教育厅发布的数据显示，今年首尔市内的幼儿园、小学生、初高中学生数为95.9万人，而2023年，这个数值将降至89.0万人，4年内将减少7%，这还不到1989年学生数最多时的40%（230.1万人）。2019年至2023年之间，只有2021年的初中生人数会有所增加，因为2007年黄金猪年是一个人口出生的高峰年份，该年份出生的孩子即将到了上初中的年纪。而高中生的人数减少幅度就比较大了，今年的高中生人数为23.7万人，而2023年仅为20.9万，减幅达12%。同一期间，小学生的人数也将由42.3万人减至39.3万人。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“听说去年和前年的新生儿只有30万人，以后会越来越严重吧？”还有网友说：“现在的社会生孩子养孩子太难了，这又能怪谁呢？”





已故尹韩德

2月4日，也就是大年三十那天，韩国中央急救医疗中心主任尹韩德（音）被发现死在自己的医院办公室里。2月7日，韩国国立科学搜查研究院的第一次尸检报告显示，尹医生死于心肌梗塞。尹医生生前为韩国医学界作出了巨大贡献，他拒绝了高年薪的临床医生职位，亲自改革韩国的急救医疗体系，为韩国急救医疗体系引入了医用直升机。在春节长假的前一天，尹医生完成了当天的工作以后，并没有马上下班，因为中央急救医疗中心是统管急救医疗的人力和设施的机构，尤其是节假日的工作比较多。为了预防因大型事故导致患者集中在一处，他要管理全韩国532个急诊室和13个区域外伤中心。尹医生为了工作经常睡在简易床上，一周也只回一次家。他所有的精力都放在了搭建急救、外伤医疗、灾难医疗体系上。尹医生逝世后，韩国总统文在寅也在自己的SNS上发表了悼词，表示不会忘记其崇高的精神，希望他能够安息。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“这样的人应该在社会上一直发光发热，这么早就去世真的太可惜了。”还有网友说：“谢谢，我们不会忘记您。”也有网友说：“一切只求利润的医疗行为真的是对的吗？人的生命才是最重要的。”