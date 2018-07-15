文在寅：贬低5.18运动是否认国家民主主义历史的行为

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在野党自由韩国党议员金镇台和李钟明本月8日举办“5.18真相调查国民听证会”，出席听证会的池万元在会上表示，“5.18是北韩600人特殊部队掀起的游击战”。池万元是右派人士，一直以来主张北韩参与了5.18民主化运动。自由韩国党议员金顺礼在听证会上也表示，“亲北韩的左派分子制造5.18有功者这一怪物集团，浪费了国民的税金”，相关言论在韩国引发了轩然大波。





过去也曾出现过北韩军介入光州民主化运动的谣言，官方曾进行过数次调查，法庭也曾判定是“讹传”，但池万元等人仍妄称北韩军介入民主化运动。金镇台议员目前正在参加自由韩国党代表竞选，他主持听证会并邀请池万元与会，显然是为了聚合支持阶层的力量，达到获得民众支持的目的。





池万元等人在听证会上贬低5.18运动后，引发民众强烈的抗议和指责，自由韩国党迫于压力决定采取惩罚措施，但仅对比例代表李钟明采取除名措施，保留对金镇台和金顺礼两名议员进行处罚，理由是这两名议员分别在参加党代表和最高委员竞选。市民团体对此提出强烈抗议，将自由韩国党3位议员和池万元等人告至检察厅，检方开始对此案展开调查。国会也召开伦理委员会会议，研讨对这些议员的惩罚措施。政局再次入堕入五里雾中。