CNN：美北讨论互换联络官问题

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据报道，美国正与北韩讨论互换联络官问题，互换联络官可以视为两国面向建交迈出了第一步。





一般来说，国家间建立外交关系是按照设立利益代表部、联络办事处、常驻大使馆的顺序进行，利益代表部和联络办事处担任部分驻外使馆的角色，在随后设立领事馆、总领事馆和大使馆之后，正式完成建交程序。互换联络官可以视为设立初步的联络办事处，其目的在于对某项问题进行协商或为建交做准备，即使只是为就某项问题进行协商，今后也可能会发展成为正式建交。





去年，美北在新加坡首脑会谈联合声明第一项中商定“建立新关系”。以北韩的立场来看，与美国进行协商的最终目的是确保国家安全，建交则是维护国家安全的最佳方案，在进入建交程序后，北韩迫切要求的取消制裁也将得以实现。互换联络官是为落实新加坡宣言迈出的第一步，也是美国对北韩采取的相应措施。





过去，美北双方也曾推动建交。1994年，美北在《日内瓦协议》中曾达成建交协议。双方决定按照无核化的进展设立联络办事处，最终达到建立大使级外交关系的目的。当时，已经具体进展到设立联络办事处的阶段，双方初步决定派出7名联络官，美国已在平壤选好地点，与北韩签署了合约，北韩也在华盛顿结束了选址工作。但后来发生北韩击落美军直升机事件，双方关系陷入僵局，取消了所有的计划。





以目前的情况来看，北韩并未追加采取无核化措施，美国以互换联络官作为相应措施，不足以满足北韩的要求，因此即使实现互换联络官，也没有很大的意义。无论如何，双方面向进展迈出了第一步，具体采取了行动，仍具有一番意义。