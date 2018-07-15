《娑婆诃》 (사바하)

2月20日上映的电影《娑婆诃》由张宰贤导演执导，李政宰、朴正民、李才仁等演员出演，讲述了一位牧师在调查新兴宗教团体时遭遇可疑的人物和事件所引发的一系列故事，是一部悬疑惊悚影片。





张宰贤导演此前曾执导过《黑司祭们》，取得了不错的成绩。此次的新片又与宗教相关，他表示“准备《娑婆诃》的时候，主要有三个大目标。一是电影刚开始的时候要有强烈的悬念设置，让观众们保持紧张状态；二是疑点密布，诱发观众们的好奇心；三是在世界观方面的探讨。”





剧情：





一个村落里，一对双胞胎姐妹诞生了。她们是腿部先天残疾的妹妹金花和预言过所有人不会活太久的姐姐“那个”。今年，她们已经16岁了。





宗教问题研究所的朴牧师一直以来致力于调查新兴宗教的不正之风，最近他正在调查一个名叫“鹿园”的新兴宗教组织。永月隧道里发现女中学生的尸体，朴牧师在鹿园里遇见了前来调查杀人案的刑警。他预感这次的事件不简单。





然而在真相被揭露之前，隧道杀人案的嫌犯自杀，他在临死之前见到的最后一个人，竟然是一个叫“罗汉”的维修工。朴牧师从金花到罗汉，发现了一连串的疑点……