作家尹兴吉的小说《剩下九双皮鞋的男人》





吴老师是小说中的主人公，他是京畿道城南市一所高中的老师。他好不容易在城南买了栋房子，因为用月薪过活很艰难，所以就把一间屋子租了出去，租的人是老权。









看来老权擦皮鞋的手艺简直是出神入化，

擦皮鞋的工具也一应俱全，完全是专业的。





终于就像镀了金的金属，

皮鞋闪闪发光。

老权的视线这才从我的皮鞋往上移，看到了我的脸。

他笑得很灿烂，他的眼睛就像他的皮鞋尖一样散发着光芒。





보아하니 권씨의 구두 닦기 실력은 보통에서 훨씬 벗어나 있었다.

사용하는 도구들도 전문 직업인 못잖이 구색을 맞춰 일습을 갖추고 있었다.





마침내 도금을 올린 금속제인 양

구두가 번쩍번쩍 빛이 나게 되자

권씨의 시선이 내 발을 거쳐 얼굴로 올라왔다.

그는 활짝 웃고 있었다. 그의 눈이 자기 구두코만큼이나 요란하게 빚을 뿜었다.









#采访：文学评论家全绍英

1971年8月发生了‘京畿道广州大园区事件’，政府拆除了首尔无许可贫民村，在京畿道广州开辟了大园区，让拆迁户迁移到园区居住。在迁移的过程中，居民掀起了示威。作家尹兴吉将这一事件作为小说的背景，老权是一家四口的家长，他获得了拆迁户的入住权，在大园区内分得了土地，但是却产生了些误会，他被认为是大园区事件的主犯。









妻子去医院的时候，我叫她把孩子也带走，

然后我去门房查看。





在贵重的家具当中，衣柜最重要了。

衣柜里摆放了9双皮鞋，

有如接受检阅的士兵，整整齐齐的摆在那儿。





擦得晶亮的有6双皮鞋，

还有3双上面有一层灰。

在他所有的10双皮鞋当中，选出感到满意的7双皮鞋一次擦好了以后，

在一星期里每天排着穿一双。





我总觉得，在擦好了的7双皮鞋中，

少了的那一双不会那么容易回来了。





아내가 병원에 다니러 가는 편에 아이들을 죄다 딸려 보낸 다음,

나는 문간방을 샅샅이 뒤졌다.





가장 값나가는 세간의 자격으로 장롱 따위가 자리잡고 있을 때,

꼭 그런 자리에 아홉 켤레나 되는 구두들이

사열받는 병정들 모양으로 가지런히 놓여 있었다.





정갈하게 닦인 것이 여섯 켤레,

그리고 먼지를 뒤집어 쓴 게 세 켤레였다.

모두 해서 열 켤레 가운데 마음에 드는 일곱 켤레를 골라 한꺼번에 손질을 해서

매일매일 갈아신을 한 주일의 소용에 당해온 모양이었다.





잘 닦여진 일곱 중에서 비어있는 하나를 생각하던 중 나는 한 켤레의 그 구두가

그렇게 쉽사리 돌아오지 않으리란 걸 알딸딸하게 깨달았다.













作家尹兴吉 (1942.12.14.全北井邑)

1968年在《韩国日报》发表《灰色冕旒冠的季节》

2001年获得第14届现代佛教文学奖