文在寅：包容国家计划的目标是保障全民基本生活

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文在寅总统发表的“包容国家社会政策国民报告”是实现创新包容国家的具体政策路线图，主要目标为向全体国民提供“照料、学习、工作、休息和养老”等整体服务，积极提高民众的生活质量。





福祉部首先提出国家应负起对儿童的责任，具体包括扩大儿童津贴支付对象和保育支援。今年9月开始，儿童津贴支付对象从现行6周岁以下儿童扩大至7周岁以下儿童，同时取消目前限于收入下游90%家庭的规定，向所有家庭提供儿童津贴。在2021年以前，国立和公立托儿所将增至550家以上。此外，还将加强基础健康、医疗费支援、弱势儿童保护等。





根据计划，2021年开始将全面实行成长期青少年高中无偿教育。截至2022年，所有大学将免收注册费，并扩大国家奖学金制度。社会服务工作岗位增加34万个，每年工作时间将大为减少。今年下半年开始，失业津贴从平均工资的50%提高至60%，支付日期也将增加。健康保险保障率从2016年的62.6%提高至2022年的70%，超声波、MRI、特殊诊疗和高级病房等本人负担费用将减轻三分之二。2021年，基础年金和残疾人年金将上调至30万韩元，新婚夫妇和百姓居住福利支援扩大，所有邑面洞行政区设文化和体育设施。2022年，交通事故、工伤和自杀者数量减至目前的一半水平。





青瓦台已宣布2019年为包容国家的元年。政府表示，将在今年4、5月发布的中期财政计划中，公布实现包容国家愿景的预算。