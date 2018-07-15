经济社会劳动委员会就扩大弹性工作制达成协议

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“弹性工作制”指的是减少或增加每周工作时间，但不以一周为单位要求工作时间符合法律规定，而是以另行规定的某段时间进行计算，因此允许资方在一定范围内调整工作时间。比如，工作量较多的一周可以增加工作时间，工作量较少的其他周可以减少工作时间，只需平均工作时间符合法定要求即可。





经济社会劳动委员会此次主要就将弹性工作制适用时间最长扩大至6个月达成了协议。现行法律规定，弹性工作制的适用时间为2周以内或3个月以内，若在2周时间内施行弹性工作制，只需劳资双方修改就业规则即可，如果适用时间超过2周，必须与劳动者代表达成书面协议。经济社会劳动委员会此次达成的协议将目前最长3个月的弹性工作制适用时间延长至6个月。





根据协议，若弹性工作制适用时间超过3个月，劳资双方代表必须达成书面协议，且规定需要劳动者的同意，方可增加弹性工作制适用时间。按照法律规定，劳动者代表指的是代表一半以上工会人员或劳动者的人士，但这一点仍存争议，因为该规定将导致拥有大规模工会的企业难以实行适用时间超过3个月的弹性工作制，未成立工会的中小企业也可能会滥用这项规定，实施适用时间在3个月以上的弹性工作制。