《漫话国乐》 春眠曲 / 春眠曲-下午咖啡 / 渔翁的梦





在古代，读书人喜爱唱的声乐曲叫作“正歌”。正歌通常分为时调、配以诗歌与音乐的“歌曲”以及歌咏比诗歌长的辞说的“歌词”三种。其中，歌词因为共有12曲目流传至今而又名“十二歌词”。十二歌词的音乐较为抒情，如《首阳山歌》、《处士歌》、《白鸥词》描写脱离世俗、向往在大自然享受风流的读书人的心境居多。《黄鸡词》则描述了思念情人的心情，想象如果画在墙柜的黄色公鸡打了鸣，情人可能会回来。《梅花歌》是一首情歌，描写了春雪纷飞时望着梅花唱歌的场面，歌颂心中的爱。今天的第一首曲子给大家准备了十二歌词之一《春眠曲》。





“阳光和煦的春日，

起的较晚，

半开竹窗一看，

庭院里百花齐放，

蝴蝶在花上飞舞”

国乐中的蝴蝶与花通常用来比喻男女，听了这首歌令人情不自禁地想出去寻找自己的爱。

{音乐1：歌词《春眠曲》/李俊娥}





《春眠曲》描写了这样的情景：阳光和煦的春天，江边排排陌头杨柳，春光明媚，书生喝了几盅酒替代早饭后，骑着白马漫无目的地到处徘徊。当时书生究竟是喝醉了酒呢，还是被春光陶醉了呢？当他到了一个地方，一个漂亮的女人在家打开窗户往外看，书生看了便对其一见钟情。对于古人来讲，也许这样的情景只能通过歌曲来歌颂。





比起采取严格形式的“歌曲”，“歌词”有一种说不出的特别，虽然伴奏乐器只有大笒与奚琴，但每首曲目的氛围都不同。由于歌词较长，汉字多，现代年轻人是不容易欣赏的，因此近来不少年轻国乐家试图重新诠释“歌词”。由笛子演奏家李娜莲等3位年轻国乐家组成的传统乐队-摩登歌曲曾重新诠释《春眠曲》，乐队还给这首曲目加了副题“下午咖啡”。与传统的《春眠曲》相比，保持了传统发声法，但节奏变得更轻松欢快，令人联想到春日下午，约上好友喝杯咖啡，脚步轻快的赴约的情景。

{音乐2：《春眠曲-下午咖啡 》/摩登歌曲}





在古代的诗歌中，渔夫意味着脱离世俗、隐居自然的贤者。歌词《渔夫词》的开头是这样的：

“雪鬓渔翁住浦间，

自言居水胜居山。

开船，开船吧，

早潮落晚潮来……”

意思是说，白发老人常说，住在水边胜过住在山上，因为晚潮进来可以下海捕鱼。听了这首歌，令人不禁好奇，这位白发苍苍的渔夫到底是何时、什么缘由来到江边生活的呢？也许，渔夫年轻时也曾有过梦想，像他这样远离世俗，在大自然的陪伴下度过悠闲自在的日子，对于现代人来讲，这样的生活是不是还可取呢？古人常说：“今生这一辈子这样过、那样过都差不多。”然而很多人的现实是，过一辈子真的不容易啊。

{音乐3：《渔翁的梦》/正歌乐会}