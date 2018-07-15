2019婚礼趋势：追求个人幸福最重要 “小型婚礼”受热捧





2019年是金猪之年，金猪报福，喜事多多。据悉，有许多情侣趁着今年的吉日好时机，在金猪年内举办婚礼。预计随着消费者越来越重视个人幸福和治愈系生活，婚礼文化也将随之不断发生改变。





2018年，考虑到社会经济和个人经济问题，市场慢慢出现了“自助婚礼”等多样化主题婚礼仪式。渐渐的，“实惠型婚礼”也成为市场大势，引导主流，而且倡导“实惠型婚礼”的消费者占比达到66.3%。相反，追求高级奢华的婚礼的消费者居少，仅占26.6%。另外，愿意举行只与自己的亲人朋友相聚的“小型婚礼”的消费者比例则达到7%， 且受欢迎度不断上升。由此可见，大部分消费者更加愿意将结婚费用花费在双方实用的地方，比如新婚旅行、家用电器等等方面，追求更有实质性的幸福生活，这就是当下的2019婚礼趋势。





人们对于婚礼的意识不断在改变，相比以往，选择的婚礼场地也越来越多样化。其中，当我们整理婚礼场所和规模大小时，我们可将其分为两种类型，一是“规模小但实惠”，二是“规模小但奢华”。不仅如此，新婚男女双方互赠的新婚礼物要求标准也逐渐降低，更多的投资是放在家用电器和室内设计上。





据悉，新婚夫妇普遍喜爱的蜜月旅行地是可以休假的地区，其次便是观光地区和购物地区。数据显示，去年新婚夫妇最喜爱的蜜月旅行地区是夏威夷，这是将休假、观光和购买三合一的地区，深受消费者欢迎。





<前沿视线>

2019春夏新款中“米白色”备受瞩目

2019春夏新款中“BEIGE米白色”备受瞩目，是当下的流行趋势色彩之一。在2019春夏T台上，可轻松在宝格丽、迪奥等多个海外奢侈品服装品牌新秀中一睹米白色时装的魅力和精彩，品牌单品不断创新，色彩流行趋势渐渐延续，直到你我的日常生活中。对于喜欢米白色的朋友们来说，他们追求高级又有质感的服装，并追求可显气质的款式。因此考虑到穿着轻松自在的话，宽松版型的长裤和外套等款式最受欢迎，并且可以给予一种安定沉稳的感觉。





“CELL MARKET细胞市场”的一人经济

社会中不断产生一个个全新的消费理念和商业模式。“CELL MARKET细胞市场”指的是在自媒体时代，通过SNS社交网络来营销的一人商城。由于社会中的单人家庭增多，越来越多的消费者愿意通过INSTAGRAM和FACEBOOK等社交媒体来直接购买商品，因此在SNS上销售的卖家也逐渐增多。相比大型的购物商场和百货店等流通渠道，这样由一人运营为活动单位的市场，我们称之为“CELL MARKET细胞市场”。其中，还细分“SELL-SUMER 销费者”，指的是从事销售活动的消费者以及“PRO-SUMER产销者”，指的是专业消费者。





有关啤酒的新趋势词千变万化

在韩国消费者的生活中，我们时常可以听到炸鸡啤酒、披萨啤酒、读书啤酒、独自喝酒等有关啤酒的新趋势词，并且深入人们的心中。据相关数据显示，从去年起至今，在韩国的各大新闻网站、博客、INSTAGRAM、FACEBOOK等各社交媒体中，提及“啤酒”关键词的信息总数达到800万条以上。其中，言及“炸鸡啤酒”的信息数量有18万5000多条，有关“披萨啤酒”的信息数量有8万4000多条，明显地体现了韩国消费者的饮食和消费习惯。另外，提及“独自喝酒”的信息数量有43000多条。有趣的是，言及“白日喝酒”的信息数量竟有22000条。由此可见，啤酒在韩国消费中起到了重大的推动影响力，也反映了当今千禧一代的饮食需求，可以了解他们的日常饮食习惯。