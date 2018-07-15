第二次美北首脑会谈准备情况

© Getty Images Bank

第二次美北首脑会谈即将于本月27日和28日在越南河内举行。因此，美北双方正在积极进行相关准备工作。





负责工作协商和礼宾事务的美北双方官员陆续抵达河内，开始为第二次美北首脑会谈进行筹备工作。负责礼宾事务的北韩国务委员会部长金昌善已在河内进行实地查看，并就礼宾问题进行协调。此外，北韩亚太和平委员会副委员长朴哲将与美国国务院东亚暨太平洋事务局副助理国务卿黄之瀚首先就会谈议题进行协调，随后北韩国务委员会对美特别代表金赫澈与美国国务院对北韩政策特别代表比根将通过高级别会谈，就会谈议题进行最终协调。





美北双方负责礼宾事务的美国总统府白宫副幕僚长沃尔什和北韩国务委员会部长金昌善分别于15日和16日抵达河内，查看双方领导人的下榻地点和途经路线。北韩国务委员会对美特别代表金赫澈19日从平壤出发，抵达经由地中国北京，其对话伙伴美国国务院对北韩政策特别代表比根则于美国当地时间19日启程前往河内。在美北双方为敲定会谈场所进行协商的情况下，北韩国务委员会部长金昌善17日巡视越南北宁省三星电子智能手机工厂周边地区，19日还访问了越南外交部。





以目前的情况来看，北韩国务委员会委员长金正恩很可能借此机会对越南进行国事访问。若真如此，这将是金正恩委员长首次对外国进行国事访问。金正恩委员长曾三度访问中国，但都不是国事访问。因此，金正恩委员长对越南进行国事访问，将成为作为北韩国家元首出国展开外交活动，塑造正常国家领导人形象的绝佳机会。此外，因北韩国务委员会部长金昌善在前往河内途中访问中国广东省广州等几个地方，其中越南谅山位于中国和越南边境地带，这提高了北韩国务委员会委员长金正恩利用其专用列车访问越南的可能性。





英国路透社16日报道，北韩国务委员会委员长金正恩将对越南进行国事访问，并计划访问北宁生产基地。由于北韩国务委员会部长金昌善一行已巡视位于中越边境的越南谅山，金正恩委员长是否乘坐其专用列车访问越南引人关注。但是，国际社会最关心的是美北双方就会谈议题进行的工作协商。





去年6月12日，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩在新加坡举行历史性的会晤，并签署联合声明，就四项内容达成协议。因此，在越南河内举行的第二次美北首脑会谈中，将以深化发展这四项内容为主要课题，而其核心在于完全无核化。美国希望北韩采取永久废弃宁边核设施及采取相关追加措施，并视北韩决定采取何种无核化行动对北韩采取制裁松绑等相应措施。诸如解除北韩原油进口量限制或对南北韩经济合作项目给予制裁豁免等。





北韩国务委员会对美特别代表金赫澈和美国国务院对北韩政策特别代表比根从本月6日起在平壤举行为期三天的工作协商，就第二次美北首脑会谈的议题进行讨论，相互打探对方意愿。因此，在越南河内举行的工作协商中，双方将致力于拉近彼此间的意见差距。





去年6月12日，美北双方在新加坡举行的第一次首脑会谈中，就无核化问题达成框架性协议而遭受抨击。因此，即将在河内举行的第二次美北首脑会谈必须就无核化问题达成实质性协议。如果双方仅达成“小交易”，如美方验证丰溪里核试验场与东仓里火箭推进器试验场是否彻底被毁，并作为其相应措施扩大对北韩人道主义援助，将会使国际社会对举行美北首脑会谈产生质疑。因此，美北双方在仅剩下不到一周的时间里，必须为会谈取得实质性成果作出最大努力。





目前，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩站在无核化与否的交叉路口上。因此，我们期待正在越南河内进行的美北工作协商能为韩半岛无核化指引正确的方向。