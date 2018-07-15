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最近在谈论北韩经济的时候，都会提及北韩的市场。因为在北韩各地设有市场，且市场经济已经渗透到北韩居民的生活之中。





过去，北韩实行社会主义计划经济，也就是由政府统筹配给的中央集权型计划经济。但是经济困难加剧，外汇储备缩水后，北韩的配给制度走向崩溃。因此，北韩居民开始自力更生谋求生路，从而形成了买卖东西的市场。北韩本有“农民市场”。农民市场作为买卖国营市场短缺物品的非正式市场，在北韩当局的默认下，于协同农场休息日开市。但是上世纪90年代中期北韩开始“苦难行军”后，由于粮食严重短缺，国家配给制度瓦解崩溃，北韩的市场应运而生，且随着北韩居民对市场的依赖度逐渐提高，北韩当局不得不认定市场。其结果，北韩于2003年将市场合法化，正式允许北韩居民在市场进行物品交易。





北韩的市场货色齐全，应有尽有。除谷类、肉类、鱼类、蔬菜、佐料、菜肴、点心等食品外，还出售服装、鞋、家用电器和USB、外置储存器等IT产品。特别值得一提的是，在北韩的市场还能买到巧克力派、三合一咖啡等韩国产品。收入水平高的平壤居民则购买LED电视机和电冰箱、洗衣机等高价商品。那么，这些东西都是从哪里来的呢？





北韩的企业所或个人生产的东西大约通过四个流通阶段在市场里销售，有些农民则将其收获的产物直接带到市场去卖。外国产品十之八九为中国产，有通过中间商或流通商从中国正式进口的，也有从中国走私进来的。正式进口的大约通过五个流通阶段在市场里销售，走私进来的大部分是不能正式进口的产品，因此售价昂贵，利润丰厚。这些产品通过流通商、批发商、分销商等进入市场商人的手中。





在北韩，任何人都能在市场里卖东西，但是要花钱租摊位。因为地角好才能挣大钱，大家都抢市场入口的摊位。因此，市场入口处的摊位租金最贵。一般来说，想在市场做买卖，首先要缴100美元，之后每个月向市场管理所缴纳一定金额的月租金。北韩当局正式认可的市场由政府建造建筑物并设置摊位后租给商人。一个摊位长约50-60厘米，但是租到的摊位随时会有变动，因此想保住生意火爆的摊位，必须多缴一些月租金。此外，在市场卖东西的商人喜欢顾客使用美元结账。美元兑北韩圆的汇率为100美元兑换80万北韩圆。如果说一个MP3的售价为20美元，给商人20美元即可，没有美元，也可以用北韩圆支付。这时要按当天的汇率，如果当天的汇率为1美元兑换81000北韩圆，就给商人16万2000北韩圆。但是市场的商人喜欢顾客使用美元结账。因此，市场后门处有专门兑换美元的人，人们可以找那些人用北韩圆兑换美元。





2009年12月，北韩实行货币改革，新旧货币按1比100兑换。其目的之一在于遏制以市场为中心的市场经济活动，但是出现物价上涨、民心转向等副作用。因此，北韩不得不松绑价格管制，允许市场交易。其结果，在北韩的市场出现了专门兑换美元等外币的货币兑换商人。目前，北韩当局仍对货币兑换进行管制，但是在北韩的市场只要支付手续费就能兑换美元等外币。





据韩国统一研究院发布的数据显示，2016年北韩境内共有404处正式获得认可的市场，其总面积为183万9580平方米，共计109万2990个摊位，全体从业者109万9000多人，约占北韩总人口的5%，一个市场平均有57000多人光顾。目前，北韩的市场已成为北韩居民的生活中不可或缺的一部分，也是北韩经济的重要组成部分。因此，专家们表示北韩具有计划经济、市场经济二元经济结构。据悉，北韩当局正式认可的市场已超过500个，加上没有正式认可的小市场，约有5000个。由于市场给北韩居民带来创造收入、解决温饱问题、提高生活质量等良好机遇，因此市场正在北韩境内快速地扩散。





在国际社会严厉制裁北韩的情况下，市场已然成为支撑北韩经济的重要支柱，并在引领北韩经济社会的变化。