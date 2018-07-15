三星发布可折叠屏手机 突破智能手机极限

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三星电子公开盖乐世S10等新一代战略智能手机，揭开了可折叠手机世界大战的序幕。





三星电子当地时间20日在美国旧金山公开了可折叠手机，鉴于华为和小米等品牌将于下周在西班牙巴塞罗那举行的2019世界移动通信大会（MWC） 上大举公开各自研发的可折叠手机，三星电子可谓捷足先登，抢占了先机，三星电子是否能凭借领先技术和高度完成度稳坐世界第一把交椅，备受瞩目。





三星电子当天公开的可折叠手机折叠方式为内向折叠，折叠状态下为4.6英寸，需要使用外屏(Cover Display)，手机打开后变成 7.3 英寸的平板，可以同时使用3个应用程序。据三星电子介绍，新款盖乐世可折叠手机像书本一样，可以任意合上或打开，已经进行了数十万次折叠和开启试验，不会出现变形等任何问题。据悉，华为和小米发布的可折叠手机采用外向折叠方式，折叠后屏幕也可显示，不需外屏。





可折叠手机的另一个看点是手机的厚度、重量和电池性能。可折叠手机需在整体功能上等同于一般手机，才可谓获得成功，三星并未明确透露手机的厚度和重量，仅介绍称使用了新材料，大幅减少了手机的厚度和重量。此外，电池容量为4380mAh，因此有声音担心其是否能满足大屏幕多媒体内容的需求。





有分析认为，即使可折叠手机正式推向市场，普及速度也不会很快。用户不习惯新界面、适用的应用程序不多、手机价格等均为问题所在，如果价格高于购买智能手机和平板电脑合计价格，预计大多数顾客将难以立即做出购买决定。