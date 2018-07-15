韩国拟将4.11临时政府成立日指定为临时公休日

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1919年4月11日，大韩民国临时政府在上海成立。爱国志士们认为，必须抵抗日帝殖民统治，于是在上海成立了临时政府。





韩国掀起3.1运动后，爱国志士聚集于中国上海的法租界成立了临时议政院，议政院由30位各道代议员组成，发布《临时宪章》10个条款后，成立了临时政府。6月11日，临时政府颁布《临时宪法》，并根据《临时宪法》选出临时总统李承晚，李承晚后来就任大韩民国首任总统。由于大韩民国临时政府在上海成立，所以又称为“上海临时政府”。





因财政不足、思想分歧和日帝压迫等，临时政府成立后处于极为困难的局面，但临时政府与中国政府保持合作，成立光复军，积极进行抗日斗争。在日帝末期，光复军甚至准备和美军一道在韩国国内扫荡日军，后因日帝宣布无条件投降而没有成行。





若临时政府拥有实际政治力量、遵守《国际法》以及获得各国承认，即可根据《国际法》被认定为正式政府。但大韩民国临时政府并未获得《国际法》上的正式政府认定，因此战争结束后，在未获美军认定的情况下，临时政府未能成为大韩民国正式政府，临时政府人士也以个人身份返回了祖国。但大韩民国《宪法》明文规定韩国继承了临时政府的法统，与国际社会是否认定无关，在日帝强占韩国时期，临时政府即为大韩民国政府这一点毋庸置疑。





韩国政府拟在今年将大韩民国临时政府成立纪念日指定为临时公休日是为了重申历史意义，再次确认临时政府是大韩民国的根源。