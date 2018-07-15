大法院将劳动年龄上限由60岁提高至65岁

© KBS

韩国大法院2月21日对一起儿童溺亡索赔案作出判决，在计算死亡赔偿金时，将劳动年龄上限上调至65岁，并将案件发回首尔高等法院重审。大法院将可从事体力劳动的年龄上限由60岁上调至65岁，必然会引起一系列社会制度的变化，推迟退休年龄、提高老人年龄标准等相关讨论也将更加热烈。





所谓“可从事体力劳动的年龄”指的是在一般社会观念中，人们可以通过体力劳动获得报酬的年龄，即若无特殊情况，人们可以工作的年限。大法院判例定出的劳动年龄是所有相关案件的计算标准，例如对交通事故受害者的赔付金额就是按照这一标准来计算的。当然这一标准只是“社会一般标准”，并不适用于部分特殊职业。某些职业的劳动年龄上限已经是65至70岁。





虽然本案一审和二审均根据以往判例，将溺亡儿童的劳动年龄上限设定为60岁，判决赔偿2亿5416万韩元，但大法院主张可从事体力劳动的年龄应提高至65岁，因此赔偿金额也应以此为标准计算，故将案件发回首尔高等法院重审。





劳动年龄上限提高将直接影响各种财产保险，尤其是汽车保险的赔付金额，根据现行劳动年龄60岁上限制定的标准条款需立即进行修改，对人赔付要根据投保人因死亡或者后遗症无法工作造成的损失金额进行赔偿。根据此次判决，劳动年龄上限提高5年，也就是延长了60个月，相应的保险金额也将大幅增加。需要支付的保险金额增加，保险费自然也会跟着水涨船高。





不仅如此，推迟退休年龄（目前是60岁以上）的呼声也将因此愈发高涨，关于将老年人年龄标准从现行65岁提高到70岁的讨论也将正式展开。在这一点上，政府走在了前面。今年1月，保健福祉部长官就曾提及有必要上调老人年龄标准的问题。而老人年龄标准是各种福利制度的基础，这将是一个更加复杂、影响更大的问题。