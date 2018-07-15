韩印关系取得巨大发展

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韩印两国于1973年建立外交关系，但实际上，两国从古代就开始进行交流。一世纪伽倻国金首露王的妻子许皇后是印度阿踰陀国的公主，她于公元48年坐船来到伽倻国，同金首露王结婚。许皇后共生下10个儿子，其中2个儿子继承她的姓氏“许”，他们也是姓氏金海许的始祖。到了近代6.25韩战时期，印度曾派遣医疗部队支持韩军。停战后，印度曾任“中立国送还委员会”主席国。





建交初期，韩印两国关系主要以共同应对南北韩对立的政治外交关系为主。印度1991年开放经济后，韩国企业积极打入印度市场，在此背景下，两国关系实现更大发展。当时，外国企业对投资印度犹豫不决，但三星电子和LG电子等韩国企业积极投资印度市场。得益于此，韩国企业在印度多个领域市场占有率较高。2000年以来，印度塔塔集团收购大宇商用汽车等，印度对韩投资也继续增加。



上世纪90年代，韩印两国贸易规模仅为数亿美元。但此后，两国贸易额快速增长，2011年突破200亿美元。印度是全球人口最多的国家，且印度经济当前保持快速发展态势。对韩国来说，印度市场魅力十足。目前，韩国主要依赖中美等国市场，在实现市场多元化问题上，印度是韩国最好的贸易对象国。同时，印度在国际社会上的地位较高，因此在外交政策方面，印度也是韩国的重要伙伴。





近年来，韩印两国积极开展首脑外交。韩国前总统朴槿惠2014年对印度进行国事访问。随后，印度总理莫迪2015年对韩国进行了回访。印度也是文在寅总统新南方政策的主要对象国之一。文在寅总统于2018年7月对印度进行国事访问，莫迪此行是对文在寅访印的回访。