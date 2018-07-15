韩大法院将劳动年龄上限上调至65岁

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韩国大法院（最高法院）21日判定象征体力劳动者从事劳动获得收益的年龄上限——劳动年龄上限由现有60岁上调至65岁。大法院本次判决将成为损失赔偿和支付保险金等的指标，或对整个社会产生巨大影响。同时，也将对60岁以上这一退休年龄规定和上调老人年龄标准的讨论产生影响。





大法院21日对一起儿童溺亡索赔案作出终审判决。2015年，原告朴某的4岁儿子在一游泳池玩耍时溺亡，朴某向法院提起诉讼，要求游泳池运营商赔偿4亿9354万韩元。但一审和二审法院根据以往将从事一般体力劳动的年龄上限视为60岁的判例，将原告儿子的劳动年龄上限也视为60岁，据此计算赔偿金，判处运营商赔偿2亿5416万韩元。但大法院以“韩国社会已经进入老龄化时代，劳动年龄上限也应随之上调”为由，将案件重新发回首尔高等法院。





有评价称，大法院作出这样的判决是考虑到随着低生育率和老龄化问题长期化，对老龄人口的劳动需求正在增加的现实，即综合考虑韩国国民平均预期寿命和法定退休年龄的延长，以及国民年金领取年龄推迟至65岁开始等。1989年12月，大法院曾将劳动年龄上限从55岁上调至60岁。国民平均预期寿命从1989年的男性67岁、女性75.3岁上升至2015年的男性79岁、女性85.2岁，到2017年再度增至男性79.7岁和女性85.7岁。同时，大法院在本次判决中还考虑到体力劳动市场中，老龄人口比重大幅增加这一事实。据雇佣劳动部发布的数据，韩国老龄劳动人口中的可生产人口比例由1989年的9.3%增至2018年的21.1%。此外，也有分析认为，大法院参考美国65岁、德国67岁和日本67岁的判例，也对判决产生了影响。





随着大法院将劳动年龄上限判定为65岁，未来也将随之引发延长退休年龄和上调老人年龄标准的讨论。因此，有声音对未来青年工作岗位受此影响或出现减少表示担忧。对此，大法院认为，老人和青年的劳动职业或劳动环境有所差异，上述担忧没有必要。但提高老人年龄标准的讨论很可能提速。此前，保健福祉部长官朴凌厚今年1月曾表示，应正式讨论将老人年龄标准从当前的65岁提高至70岁的方案。