劳资政就扩大弹性工作制达成协议

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韩国劳资政通过社会性对话，就弹性工作制适用时间从当前的3个月延长至6个月达成协议。





负责商议该议题的总统直属社会性对话机构——经济社会劳动委员会下属劳动时间制度改善委员会19日发布了包含上述内容的协议书。





弹性工作制是指增加工作量较大的一周的劳动时间，减少工作量较少一周的劳动时间，将一定单位时间内的平均值调整到法定限度以内，灵活适用每周最长52小时工作制。根据现行《劳动基准法》的规定，弹性工作制单位时间应在2周以内或3个月以内。本次协商的核心是将最长3个月的弹性工作制单位时间由3个月延长至6个月。这反映了商界以缩短劳动时间加重企业负担为由，要求扩大弹性工作制适用时间的立场。协议中还包括防止扩大弹性工作制单位时间对劳动者健康权造成侵害和工资减少的方案，这反映了劳动界的诉求。为防止侵害劳动者健康权，制定了义务性连续休息11个小时和防止过度工作的对策。同时，为防止适用时间超过3个月的弹性工作制被滥用，还制定了用人单位防止工资较低的津贴补助和附加费等工资保障方案，并要求向雇佣劳动部长官进行报告。同时，投入弹性工作制需根据劳资书面协议决定，条款被严格约束。但适用时间超过3个月的弹性工作制，其工作时间不以天为单位，而是以周为单位，扩大了用人单位的裁量权。





扩大弹性工作制适用时间是政府缩短劳动时间，即实行周最长52小时工作制的补救措施。缩短劳动时间是指每周工作时间不得超过52小时，其中包括延长工作和休息日工作等时间，去年7月起，300人以上企业已开始率先实施该项规定。对此，商界认为，若统一缩短工作时间，对于需要暂时集中工作的企业来说推行起来较为困难，同时不合理地实行该政策，将增添劳务费压力，让企业经营陷入困难，因此要求扩大弹性工作制。而劳动界对此持反对态度，主张扩大弹性工作制将让周最长52小时工作制形同虚设，与商界的社会对话一度毫无进展，由于韩国劳总参与对话，劳资双方才得以进行协商。





本次协议的意义在于，通过社会对话解决了诸如扩大弹性工作制等尖锐对立问题。劳动时间制度改善委员会对此表示，这是希望与合作的信号，意义重大。总统府青瓦台也对劳资达成协议表示欢迎，称这是双方通过妥协开辟新道路的里程碑。商界也对本次协议给企业带来的帮助表示期待。而国会大体已对通过相关法案达成共识。但未参加本次对话的民主劳总则表示，该协议是双方狼狈为奸的结果，将制度越改越糟，称将通过大罢工进行抗议。