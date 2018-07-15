文在寅与特朗普通话讨论第二次特金会

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韩国总统文在寅19日表示，从连接南北间铁路、公路再到南北经济合作项目，只要美国总统特朗普要求，有扮演相关中间角色的意愿。





在第二次美北首脑会谈举行前夕，文在寅在与特朗普通话中表示，作为引导北韩无核化措施的相应措施，希望美方积极运用韩国所能发挥的作用，这才是减少美方负担的途径。文在寅还高度评价特朗普为实现半岛和平采取的新颖且果断的外交政策，并表示期待美北首脑会谈具体落实去年6月的新加坡协议，成为实现完全无核化、构建半岛和平机制和改善美北关系的重要里程碑和重大转折点。





特朗普向文在寅详细说明了筹备第二次特金会的情况，以及美国与北韩之间协商动向等问题。特朗普表示，在河内举行的第二次特金会有望取得巨大成功，并承诺对会谈结果和后续跟进措施等持续与文在寅紧密沟通。





文在寅的上述发言强调了如果作为北韩无核化措施的相应措施而放宽制裁，韩国将通过南北经济合作等分担美方负担。这被解释为敦促美国进一步积极放宽对北制裁的信号。分析认为，这展现出韩国不同于以往的全新模式，此前人们普遍认为南北经济合作是北韩无核化实践措施和放宽制裁的产物，但文在寅本次的发言可被视为南北经济合作并非产物，而是工具。正因如此，特朗普可在第二次特金会上将南北经济合作作为北韩无核化措施的相应措施之一。也就是说，美方又增添了一个将相应措施具体化且极具魅力的“筹码”。北韩国务委员会委员长金正恩已将“集中全力进行经济建设”作为新战略路线，因此上述“筹码”或许正符合金正恩急于进行经济建设的需求。就特朗普而言，当前掌握越多对北筹码越好，因此他对文在寅在电话中建议美方将南北经济合作作为北韩弃核的相应措施一事持积极态度。但也有声音批评称，在北韩没有采取具体无核化措施的情况下，将经济利益作为谈判筹码较为草率，此举可能导致韩国在北韩走向无核化的道路上失去发言权和影响力。