超市中的功能奶更健康吗

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超市里我们经常可以看到各种营养强化奶，那它们在营养上是不是真的比普通牛奶更胜一筹呢？

1、高钙奶：没必要。牛奶本就属于高钙食物，单独为了补更多钙选择高钙奶，其实没有必要。而且高钙奶中添加的钙一般是碳酸钙，它在人体中被吸收的程度一般，不是所有的人都能吸收。

2、早餐奶：营养不足但管饱。超市里各种口味的早餐奶：核桃早餐奶、红枣早餐奶等，其实并非纯正的牛奶，而是将牛奶用水稀释，加入糖、谷物或坚果、强化营养素，甚至添加了香精调制而成的。大部分早餐奶加了淀粉，能让人产生饱腹感，所以适合早餐时喝。

3、脱脂奶：营养有流失。其实，全脂牛奶里的脂肪并不多，而且脱脂牛奶经过处理，脱的不仅只有脂肪，还有一些牛奶中的维生素等成分也不可避免地被剔除了。当然，如果是对脂肪摄入特别在意的，可以选择低脂牛奶。

4、有机奶：和普通牛奶差不多。有机奶强调完全天然和无污染，生产过程中禁止使用农药、化肥、激素等用品。但是从营养成分上来说，有机奶和普通的牛奶没有明显差别。

5、舒化奶：适合乳糖不耐受者。有些人一喝牛奶就拉肚子，这正是乳糖不耐受的表现。如果会肠胃不适，舒化奶是不错的选择。

其实在家也能鉴定牛奶是不是新鲜，原料是不是好！您可以试试下面的小妙招。

一、好牛奶不挂杯：把买来还没有加热过的牛奶，迅速倒入干净透明的玻璃杯，然后慢慢倾斜玻璃杯，若有薄薄的奶膜留在杯子内壁，而且不挂杯，容易用水冲下来，就是原料新鲜的牛奶。

二、滴奶分辨质量：将牛奶滴几滴入装有冷水的碗，牛奶凝固并沉入碗底的是好牛奶，浮散的说明不够新鲜。

三、看奶皮完整度：牛奶在煮开后冷却会形成奶皮，如果奶皮完整，是正常的，说明牛奶质量较好。若表面奶皮呈豆腐花状的是坏奶。





（文中窍门来自宋智兴听友）