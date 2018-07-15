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如今，韩国的KBS、SBS、MBC等地面波电视台与tvN、JTBC等有线电视频道年均播出120部以上的电视剧，自2010年以来，季播剧也开始多了起来。尤其去年如《阳光先生》、《金秘书为何那样》等采取“先拍后播”模式以及改编自网络漫话的电视剧人气极高。韩国电视剧的名声早已扬名海外，因此制作费也日益升高，如24集的《阳光先生》的制作费达400亿韩元（折合人民币约2.3亿元）。





最近热播韩剧通常由Studio Dragon等制作公司策划与制作。一般来讲，韩剧的制作大约分为三个途径：一，由制作公司策划，经过电视台审议，如果被电视台看好，电视台除了为制作公司编排电视剧播出时间以外，还支援部分制作费。二，制作公司直接引资后投入拍摄，把完成的电视剧给电视台过目并进行协商，以每集收费的方式在电视频道播出。三，由电视台策划，与制作公司合作，利用电视台的设施与人力制作电视剧。





关于韩剧的制作流程：首先在策划阶段决定内容，并敲定编剧、导演、演员、主要拍摄场地与预算。这时，制作编导扮演的角色是参与策划，并负责制作。虽说制作编导负责电视剧的制作，可实际拍摄的是导演。在韩国，导演与编剧在选角方面具有很大的影响力。举例来讲，《太阳的后裔》的人气编剧金银淑为了让宋仲基担纲男主，在宋仲基退伍当天，带着宋仲基主演的电影《狼少年》的海报亲自前往部队。一般来讲，导演与编剧经过商讨敲定男女主人公等演员阵容。然后决定美术、摄影、技术等剧组人员。制作费由文艺费（编剧费、音乐费等）、美术费（道具、假发等）与出演费组成。上述流程结束后，演员们聚在一起进行剧本排练，先到海外等外景地取景，然后在摄影基地投入拍摄，最终经过配音与剪辑后播出。上述流程既繁杂又忙碌，可以说是需要剧组与演员默契配合与团队精神的艰巨的工作。韩剧自策划、完成剧本、引资、选角、组织剧组、投入拍摄、配音、剪辑、宣传到播出，完成一部电视剧通常需要3个月到1年的时间。