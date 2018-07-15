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生日：1999年6月4日

身高：165cm

体重：45kg

血型：O型

出生地：澳大利亚

学历：汉阳大学 戏剧影视系





童星出身的演员金所炫自6岁起开始演技生涯，曾在多部戏中跑龙套。2008年出演电视剧《传说的故乡》出道，饰演“孩子啊，去青山吧”单元里边的莲花。2012年出演《拥抱太阳的月亮》，一举成名。





据悉，金所炫本人酷爱读书，小学时就曾参加作文大赛获奖，也曾考试获得过全校第一名。由于工作繁忙，金所炫自高中退学，自己在家学习参加高考，并以优异的成绩通过考试，成功考取了汉阳大学的戏剧影视系学习表演。自2013 年至2015年，金所炫担任音乐节目《show！音乐中心》的主持人，展示了她善于主持的一面。





代表作：

2018年 连续剧《广播罗曼史》

2017年 连续剧《当你入睡时》

2017年 连续剧《打架吧，鬼神》

2016年 电影《纯情》

2015年 连续剧《你是谁-学校2015》

2014年 连续剧《RESET》

2012年 电影《我是王》

2012年 连续剧《拥抱太阳的月亮》

2011年 连续剧《伙伴》

2011年 连续剧《荆棘鸟》

2011年 电影《间谍爸爸》

2010年 电影《被破坏的男人》