美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2019-02-24
生日：1999年6月4日
身高：165cm
体重：45kg
血型：O型
出生地：澳大利亚
学历：汉阳大学 戏剧影视系
童星出身的演员金所炫自6岁起开始演技生涯，曾在多部戏中跑龙套。2008年出演电视剧《传说的故乡》出道，饰演“孩子啊，去青山吧”单元里边的莲花。2012年出演《拥抱太阳的月亮》，一举成名。
据悉，金所炫本人酷爱读书，小学时就曾参加作文大赛获奖，也曾考试获得过全校第一名。由于工作繁忙，金所炫自高中退学，自己在家学习参加高考，并以优异的成绩通过考试，成功考取了汉阳大学的戏剧影视系学习表演。自2013 年至2015年，金所炫担任音乐节目《show！音乐中心》的主持人，展示了她善于主持的一面。
代表作：
2018年 连续剧《广播罗曼史》
2017年 连续剧《当你入睡时》
2017年 连续剧《打架吧，鬼神》
2016年 电影《纯情》
2015年 连续剧《你是谁-学校2015》
2014年 连续剧《RESET》
2012年 电影《我是王》
2012年 连续剧《拥抱太阳的月亮》
2011年 连续剧《伙伴》
2011年 连续剧《荆棘鸟》
2011年 电影《间谍爸爸》
2010年 电影《被破坏的男人》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13