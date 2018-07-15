华莎solo人气大爆发 新歌《傻瓜(twit)》领跑榜单

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MAMAMOO成员华莎solo单曲《傻瓜(twit)》于13日发行。华莎凭借新歌人气大爆发，持续领跑各音源榜单2周之久。

去年因在综艺节目中展现出独特的“吃货”魅力，而俘获更多粉丝喜爱的华莎，年初回归正业，发行了solo单曲《傻瓜(twit)》。歌曲将华莎独有的音色完美展现，歌曲也有着强烈的“中毒性”，让人瞬间陷入歌曲的魅力之中。《傻瓜(twit)》将Tropical元素和Trap节奏相结合，吉他和风琴音色的融入，又让歌曲多了一份摩登感。华莎也通过此曲，向歌迷展现出不同于MAMAMOO音乐的全新风格。

歌词内容也十分独特，讲述的是贪心的恋人不满足于已经拥有的美好恋情而迷失方向的令人遗憾的爱情故事。

《傻瓜(twit)》的MV也成为一大亮点。华莎之前就以大胆前卫的时尚触觉惊艳大众，新歌MV中华莎更是造型多变，将不同的爱情关系融入性感、活泼、青春、冷艳等多种风格之中，女王范十足，也让MV精彩纷呈。

新专辑发行后，《傻瓜(twit)》立刻登顶各音源排行榜。在发行一周后的20日，依旧是Melon等国内主要音源网站冠军。

另外，华莎在结束solo活动后，将回归MAMAMOO，进行新专辑的录制。