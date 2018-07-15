MONSTA X新歌《Alligator》横扫24个地区iTunes榜单冠军

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MONSTA X日前发行了第2张正规专辑《TAKE.2 WE ARE HERE》回归歌坛。

新专辑是MONSTA X之前专辑《TAKE.1 ARE YOU THERE?》的延续，以对上一张专辑的提问作答的形式，向正在追寻梦想的人传递出希望坐标。专辑将永远对立的善与恶比喻为“Alligator”，展现出刚中带柔的形象，将专辑的关键词“希望”传达给那些自我感觉孤独无比的人们。

主打歌《Alligator》将MONSTA X的音乐魅力淋漓尽致地展现了出来。歌曲将粗狂的低音与细致的groove元素融合，诞生出高低音错落有致的朗朗上口的旋律，歌曲内容也紧紧贴合整张专辑的主题，让人感受到MONSTA X狂野外表之下的温存。

截至本月20日，新专辑在美国、英国、奥地利、加拿大、法国、德国、日本等全球24个国家和地区的iTunes专辑榜中成为冠军。值得一提的是，新专辑一经发表，便超越艾薇儿、爱丽安娜·格兰德、Lady Gaga等世界级巨星，成为“Worldwide iTunes专辑榜”的冠军，显示出MONSTA X超高的全球人气。

目前，MONSTA X已经开启全新一轮的回归活动，从2月第3周的《M Countdown》节目开始进行电视打歌。