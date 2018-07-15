SEVENTEEN《Home》夜晚版MV公开 成员身着睡衣萌翻

© PLEDIS

SEVENTEEN第6张迷你专辑主打歌《Home》日前公开了全新特别舞蹈版MV。

SEVENTEEN经纪公司19日下午通过SEVENTEEN官方YouTube频道上传了上述影片。在这支全新拍摄的《Home》舞蹈MV中，成员们出人意料地身着各色睡衣，大方卖萌，迷倒无数粉丝。

SEVENTEEN成员曾向粉丝承诺，如果《Home》MV 点击量突破1700万，将会制作特别视频送给歌迷，但并未公开将以何种形式拍摄影片，因此引发歌迷好奇。《Home》MV自上线后点击量便不断飙升，不仅顺利达到了预想的1700万，并于20日突破2000万大关。

此次公开的MV被定义为“夜晚版”，成员们也上演“睡衣秀”，身着宽大舒适的睡衣，在表演舞蹈的同时，也不忘轻松卖萌，气氛十分愉悦。

上月21日发行的SEVENTEEN第6张迷你专辑《YOU MADE MY DAWN》成绩十分理想，除了MV受到粉丝大爱外，主打歌《Home》也在打个节目中狂揽10座冠军奖杯，国内外音乐成绩也一路飘红，并突破了多个个人记录。为答谢歌迷，SEVENTEEN定于3月8日至10日举行歌迷见面会。