《音乐银行》香港行成功举行 朴宝剑、多贤担任主持人





KBS 2TV《音乐银行》世界巡演日前结束了香港站的演出。演员朴宝剑以及TWICE成员多贤担任主持人。

从2011年起，《音乐银行》世界巡演便在法国、中国香港、智利、印度尼西亚、土耳其等等全世界多个国家和地区的城市上演，将K-POP音乐传遍全球。此次演出也再一次掀起香港歌迷狂热反响。

值得一提的是，此次演出的主持人朴宝剑已是第5次担任《音乐银行》世界巡演的特别MC，之前曾主持过新加坡、雅加、智利以及柏林4个城市的演出。在香港已经拥有超高人气的朴宝剑，不仅主持稳定，在当天的演出中，朴宝剑模仿了香港经典电影《阿飞正传》中张国荣跳的曼波舞，无法阻挡的魅力让现场观众为之尖叫。

此外，朴宝剑还在现场和着TWICE的《TT》中的歌词“真过分”向观众撒娇，也使得到场观众兴奋不已。TWCIE成员多贤也以其活泼可爱的主持风格，与朴宝剑一起完美完成了当天的主持工作。

23日晚播出的《音乐银行》世界巡演香港站有TWICE、Ailee、SEVENTEEN、FT ISLAND、NU`EST W、MONSTA X等众多K-POP爱豆云集，再次为全球韩流粉丝打造了一场精彩的K-POP音乐盛宴。