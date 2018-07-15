韩政府拟大力支持医药品出口和新药开发

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韩国政府之所以大力支持医药品出口和新药开发是因为这些领域增长潜力巨大。





近几年，韩国医药品出口呈现快速增长态势。在韩国整体出口增速放缓的情况下，医药品出口依然保持两位数增长。2018年，韩国医药品出口额达37亿美元，连续5年保持两位数增长。今年2月1日至20日，韩国医药品出口额同比增长45.2%。同一期间，韩国整体出口额同比减少11.7%。





虽然韩国医药品出口增长率高，但医药品出口占韩国整体出口比重还不到1%。可以说，韩国医药品出口目前还处于起步阶段。反过来讲，这意味着韩国医药品出口增长潜力巨大。









在医药品出口项目中，尤为引人关注的是生物医药品和新药开发。生物医药品是指生物类似药，包括仿制药、基因重组药物和疫苗等。近期，随着韩国企业纷纷开发和出口仿制药，仿制药正引领韩国医药品出口增长，疫苗出口也保持相当高的增长率。生物类似药效果与原创药一样，但价格更便宜，因此附加价值较高。而且只要成功打入市场，市场很快就能扩大。 而新药开发所带来的利益也非常大，但开发难度较高，且需要企业投入巨大的研究开发成本，因此仅靠制药行业开发新药具有很大局限性，需要政府的财政和制度支持。