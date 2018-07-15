金正恩选择搭乘火车前往越南

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北韩国务委员长金正恩没有选择飞行用时仅有4个小时的飞机，而是选择搭乘需要60个小时车程的火车前往越南，出席第二次美北首脑会谈。





如今，世界各国领导人因为时间、警卫以及尽量减少给国民带来的不便等原因，通常选择通过最短路径出访外国，但金正恩这次打破常规，选择搭乘火车前往越南，这背后有多个原因。首先，金正恩此举可能意在模仿金日成。金正恩政权唯一的正统性是“白头山血统”，根源是金正恩的祖父金日成主席。金正恩上台后，从服装、发型到体型都尽量模仿金日成，政治活动也尽量模仿金日成的风格。据分析，这也是金正恩将越南选为第二次美北首脑会谈地点的原因之一。此外，从金正恩的举措中可以看出他对国内政治具有信心。金正恩认为，即便他长期不在国内，国内也不存在不稳定因素。除此之外，金正恩还希望对外炫耀北韩的背后有中国的支持，从而向内外展示其外交成果。金正恩在一年时间里，共四次与中国国家主席习近平会面，其目的是在美北谈判过程中，获得中方的大力支持，同时为加强两国经济合作铺路。另外，还有观点认为，金正恩搭乘列车途经中国广西是为了借鉴边境地区经济合作案例。中国和越南以前曾有过战争，但目前两国边境互市贸易区十分活跃。金正恩可能希望借鉴该案例，发展北中边境地区经济。